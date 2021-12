Moleculars Ensovibep neutralisiert Omikron

In Tests an einem nachgebauten Coronavirus des Typs Omikron hat sich bestätigt, was Molecular aufgrund vorheriger Kenntnisse zu einzelnen Mutationen dieser Virusvariante angenommen hatte: Ensovibep, das Coronamedikament, das das Biotech-Unternehmen mit Novartis entwickelt, behält seine Wirkung. Das ist eine gute Nachricht, die den Aktien weiteren Auftrieb geben sollte. Dies vor allem auch, weil die derzeit am meisten eingesetzten Antikörpercocktails, der von Regeneron und Roche sowie das Produkt von Eli Lilly, sehr wahrscheinlich viel Wirkung einbüssen. Labortests am ganzen Virus, wie Molecular sie nun vorgelegt hat, stehen allerdings noch aus.