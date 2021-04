Molecular Partners strebt Kotierung am Nasdaq an

Molecular will vom Momentum ihres potenziellen Coronamedikaments profitieren und ihre Aktien in den USA kotieren lassen. Die Aktionäre haben am Dienstag die Zusage erneuert, dass das Unternehmen das Aktienkapital um bis zu ein Viertel des bestehenden Kapitals erhöhen darf. Das wird voraussichtlich in etwa einem Monat geschehen. Der Anteil der bestehenden Aktionäre wird damit erneut verwässert. Schon bald können aber positive Nachrichten dem Aktienkurs wieder Unterstützung geben. Die Phase-II-Studien sollten starten, und Novartis könnte ihre Option auf den Wirkstoff ausüben. Molecular erhielte 150 Mio. Fr. Zusammen mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung für den Nasdaq wäre das Unternehmen dann für viele Jahre finanziert. Das gäbe eine gewisse Sicherheit, denn die übrigen Programme in der Onkologie befinden sich noch in frühen Stadien.