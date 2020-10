Molecular Partners treibt Pipeline-Projekte voran

(AWP) Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners (MOLN 19.36 -2.22%) hat ausreichend Cash für die nächsten drei Jahre. Mit diesen Mitteln können die verschiedenen Forschungs-Projekte weiter vorangetrieben werden.

In seinem Management-Update vom Donnerstag schreibt Molecular Partners, in den ersten neun Monaten 2020 seien 31,3 Mio. Fr. an Barmitteln verbraucht worden. Im ersten Halbjahr waren 27,9 Mio. abgeflossen.

Den operativen Verlust beziffert das Unternehmen auf 38,3 Mio. und den Nettoverlust auf 41,2 Mio. Fr. Gegenüber dem ersten Halbjahr ist Molecular damit deutlich tiefer in die Verlustzone gerutscht.

Im Juli hatte das Unternehmen eine Privatplatzierungsfinanzierung durchgeführt und dabei brutto 80,2 Mio. Fr. erlöst. Damit habe man die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter gestärkt und sei bis ins Jahr 2022 gut aufgestellt.

«Mittlerweile haben wir aber auch noch die Zusammenarbeit mit Novartis (NOVN 71.07 -1.09%) abgeschlossen», ergänzte CEO Patrick Amstutz im Gespräch mit AWP. «Mit den Mitteln, die uns daraus zufliessen, sind wir mehr oder weniger für die nächsten drei Jahre finanziert.»

Am gestrigen Mittwoch hat Molecular Partners mitgeteilt, mit dem Pharmakonzern Novartis in der Corona-Bekämpfung die Kräfte zu bündeln. Gemeinsam werden die beiden die Covid-19-Kandidaten MP0420 und MP0423 entwickeln. Zudem hat Novartis eine Option für die globale Vermarktung der Kandidaten.

Zuflüsse aus verschiedenen Töpfen

Darüber hinaus erhielt Molecular Partners im August vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Honorar im mittleren bis hohen einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken für bis zu 3,2 Mio. Dosen des Corona-Kandidaten MP0420.

Alles zusammen verfügte das Biotech-Unternehmen per Ende September über Barmittel und kurzfristige Einlagen von 133,8 Mio. Fr. nach 64,4 Mio. Fr. per Ende Juni.

Was weitere Forschungsprojekte betreffe, sei man mit den beiden Corona-Kandidaten im Bereich Viruserkrankungen erst am Anfang, fuhr der CEO fort. «Der Therapiebereich Virologie bietet uns mit unserer DARPin-Plattform ein weiteres spannendes Therapiefeld, in dem wir künftig noch aktiver sein wollen.»

Projekte kommen voran

Gleichzeitig bleibt Molecular Partners aber auch in der Immun-Onkologie aktiv, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Hier stehe etwa die Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie AMG 506 (MP0310) im Fokus. Erste Daten zur Beschreibung der Dosierung, der Sicherheit und des Nachweises des Mechanismus werden noch bis Ende 2020 erwartet. Der Partner Amgen (AMGN 216.38 -3.17%) könnte dann im zweiten Halbjahr 2021 mögliche Kombinationsstudien einleiten.

Beim Kandidaten MP0317 sei man auf gutem Wege, die Studienunterlagen noch in diesem Jahr einzureichen, um dann im ersten Halbjahr 2021 die ersten Menschen mit dem Kandidaten zu testen.

Die komplette Historie zu Molecular Partners finden Sie hier.»