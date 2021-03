Molecular Partners will Titel in den USA listen lassen

Molecular strebt ein Listing in den USA an. Das ist heutzutage gang und gäbe – die Mehrheit der europäischen Biotechs macht den Börsengang heutzutage ohnehin direkt in den USA. Das Timing scheint gut gewählt. Demnächst laufen die geplanten Phase-II/III-Studien für das potenzielle Coronamedikament Ensovibep an. Schon für Sommer werden erste Resultate erwartet. Auch für einen neuen Onkologiewirkstoff soll dieses Jahr eine Phase-I-Studie starten, Ergebnisse für ein weiteres, an Amgen auslizenziertes Onkologieprodukt werden erwartet. Möglicherweise kommen noch die Ankündigung eines Lizenzvertrags und der Start der zweiten Entwicklungsphase für ein drittes Krebsmittel hinzu. Molecular sollte zwar bis Anfang 2023 finanziert sein, doch zusätzliche Gelder sind immer willkommen, das Börsenumfeld für Biotech-Gesellschaften ist nach wie vor günstig. Im vergangenen Jahr hat Molecular für eine Privatplatzierung den Grossteil des verfügbaren autorisierten Kapitals eingesetzt. Es ist also damit zu rechnen, dass sie die Aktionäre um Nachschub bitten wird. Ob das der Fall ist, wird in den nächsten Tagen die Einladung zur Generalversammlung vom 21. April beantworten. Die Ausgabe von ADS wird wohl zu einer Kapitalverwässerung führen, aber auch die Sichtbarkeit von Molecular in den USA erhöhen. Längerfristig ist das ein Vorteil, da in der Biotech-Industrie die Musik in Übersee spielt.