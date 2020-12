Moleculars Coronamittel besteht ersten Test am Menschen

Die ersten Testpersonen haben das Coronamedikament von Molecular Partners gut vertragen. Das ist die Nachricht, auf die die meisten Beobachter am heutigen Investorentag wohl besonders gewartet haben. Die klinische Phase I läuft noch, das Endresultat wird für das erste Quartal des neuen Jahres erwartet. Dann könnte der Wirkstoff MP0420, der nun den Namen Ensovibep erhalten hat, wahrscheinlich in eine bereits laufende internationale Studie mit anderen Covid-19-Mitteln aufgenommen werden. Molecular ist aber viel mehr als Ensovibep, das nun im Mittelpunkt steht. Ein Onkologiewirkstoff ist zwar erst in Phase I, und der Start von klinischen Tests für ein weiteres Krebsmittel verzögert sich etwas. Doch Molecular sucht weitere Produktkandidaten in zwei verschiedenen Ansätzen im Onkologiebereich. Ausserdem hat sie heute angekündigt, ein eigenes Programm in der Virologie zu starten. In der Vergangenheit waren grosse Konzerne bereit, für eine Zusammenarbeit mit Molecular viel Geld zu zahlen. Es braucht aber mehrere Jahre, um die Technologieplattform(en) voranzubringen. Anleger mit längerem Horizont, die Rückschläge verkraften, sollten hier in einem frühen Stadium bei etwas einsteigen, was noch gross werden könnte.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.