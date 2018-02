Monopole, Technologie und Märkte

Technologischer Wandel ist das alles dominierende Phänomen der heutigen Zeit – es gilt, sich anzupassen, ob uns das gefällt oder nicht. Für Druck sorgen neue Technologien besonders im Bereich öffentlicher Dienstleistungen. Über den Umgang mit der Schnittstelle zwischen privatem und staatlichem Sektor tobt eine heftige Debatte, in Frankreich, Grossbritannien, selbst in der Schweiz.

Zur Autorin Victoria Curzon Price war Professorin für politische Ökonomie an der Universität Genf von 1992 bis 2008.

In Grossbritannien wirft der Konkurs der privaten Gesellschaft Carillion, die im Staatsauftrag öffentliche Dienstleistungen erbringt, Fragen auf. In erster Linie will man wissen, ob die Dienste – Betrieb von Schulkantinen, Unterhalt von Spitälern, Gefängnissicherheit – trotz Pleite gewährleistet sind. Aber auch die Unternehmensführung gibt zu reden. Wie überwacht der Staat die privaten Dienstleistungserbringer? Wie wird die Qualität der Dienstleistungen gemessen, wie ins Verhältnis zu den Kosten gesetzt, ob es nun um private Gesellschaften, speziell eingerichtete Public Private Partnerships oder «Quangos» (Quasi-Governmental Organizations, Quasi-Regierungsorganisationen) geht? Überwacht der Staat denn überhaupt das Kosten-Qualitäts-Verhältnis der Leistungen, die er selbst bereitstellt?

In Frankreich erbringt der Staat viele Dienstleistungen selbst, und ihre Qualität gilt als unbestritten (man rühmt sich, weltweit beneidet zu werden). Nun aber macht sich in wichtigen Sektoren wie Bildung, Gesundheit und Transport Unzufriedenheit breit: Das Budget wächst, die Schulden steigen, doch die Qualität der Dienstleistungen schwindet (wie man sie denn messen soll, bleibt allerdings dahingestellt).

Wie misst der Staat das Verhältnis Kosten-Qualität?

Ähnlich die Debatte in der Schweiz über die Kosten im Gesundheitswesen: Wenn die hohe Qualität – auch hier: was immer das genau heissen mag – nicht geopfert werden soll, sind rasant steigende Kosten unausweichlich. Hohe Qualität bedeute nun mal hohe Kosten, heisst es immer. Sämtliche Ansinnen, die Kosten besser im Griff zu haben, werden mit der Schreckensvision drohender Qualitätseinbussen gekontert. Doch in Sektoren, die keinem oder nur geringem Wettbewerb ausgesetzt sind, lassen sich Kosten und Qualität nur schwer messen. Die «No Billag»-Abstimmung wirft die gleiche Frage auf: Wie, wenn überhaupt, überwacht der Staat das Verhältnis von Kosten und Qualität bei den Betreibern von Fernseh- und Radioprogrammen? Derzeit scheinen rund 40% der Stimmbürger der Meinung zu sein, jemand hier mache seine Arbeit nicht richtig. Sogar die berühmten gelben Postautos, die die Anbindung entlegener Schweizer Berggebiete sicherstellen, sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen wegen Verdachts auf Subventionsbetrug über lange Zeit. Die Überwachung von Dienstleistern ist keine einfache Sache.

Dies verdeutlicht, was eigentlich ohnehin klar ist: Die modernen Managementinstrumente – Abhaken von Kriterien im Rahmen einer Qualitätskontrolle, quantitative Benchmark-Ziele – versagen, wenn es um den öffentlichen Sektor geht.

Das ist verständlich. Dienstleistungen sind selbst unter idealen Bedingungen ein schwierig zu messender Bereich, sogar wenn es sich um etwas rein Marktgetriebenes wie das Essen in einem Restaurant oder den Sitz in einem Flugzeug handelt. Für Dienstleistungen gibt es keinen Second-Hand-Markt wie für Güter, der bei der Marktkontrolle hilft. Wettbewerb zwischen zahlreichen Dienstleistern ist unerlässlich, wie das Beispiel Restaurants belegt: Der Wettbewerb erlaubt den Konsumenten, mit ihrem Portemonnaie abzustimmen, indem sie die zahlreichen Alternativen prüfen und entsprechend entscheiden. Die Frage nach dem Verhältnis von Kosten und Qualität wird beantwortet, wenn sich Anbieter und Verbraucher in einem von Wettbewerb geprägten Marktumfeld begegnen. Öffentliche Dienste auf solche Art zu betreiben, erfordert jedoch eine grosse Portion Fantasie.

Alte Monopole brechen zusammen

Die sogenannten meritorischen Güter, das Paradebeispiel sind die Bereiche Bildung und Gesundheit, könnten sehr wohl in einem kompetitiven Markt bereitgestellt werden, schliesslich spielen Grössenvorteile hier keine Rolle (bzw. ist Grösse gelegentlich gar ein Nachteil). Andere Dienste hingegen lassen sich nur in grossem Ausmass zu vernünftigen Kosten betreiben. Im Laufe der Geschichte wurden grosse Netzwerkdienste – wie Post, Elektrizität, Telefon und Eisenbahn – in die Hand des Staates gegeben, um die Bürger vor der Ausbeutung durch private Monopolisten zu schützen. Das allerdings hat die Menschen nicht davor bewahrt, von ebensolchen – jetzt halt staatlichen – Monopolisten erst recht ausgebeutet zu werden. Das Fehlen von Wettbewerb führte zu hohen Löhnen, geringen Arbeitszeiten, hohen Ferienansprüchen, grosszügigen Pensionsplänen, hohen Preisen, wenig Innovation und festgefahrenen, politisch unbeweglichen Institutionen. Für gewisse Kernaufgaben des Staates wiederum, vor allem im Bereich Sicherheit – Strafverfolgung etwa oder Verteidigung –, sind marktbasierte Lösungen aus machtpolitischen Gründen unbestrittenermassen nicht geeignet.

Was dann folgte, ist auch für die gegenwärtige Debatte bedeutsam: Der technologische Wandel erwischte viele Netzwerk-Leistungserbringer auf dem falschen Fuss und unterminierte ihre Position. Ein dramatisches Beispiel ist die Telefonie. Auf einmal tauchten alternative Anbieter auf, ein kompetitives Umfeld entstand. Es gab keinen anderen Ausweg, als sich an die neue Situation anzupassen. Zahlreiche einst mächtige und starre Institutionen waren auf einmal nicht mehr als ein Schatten ihrer selbst, hielten sich mit dem wenigen, was von ihrer dominanten Position noch übrig geblieben war, knapp über Wasser.

Das Gleiche passiert nun ebenfalls, bloss in grösserem Rahmen, sei es im Gesundheitswesen, in der Bildung, in Unterhaltung, Fernsehen, Transport. Alte Monopole brechen zusammen, es herrscht Wettbewerb, und die sozialen Spannungen nehmen zu.

Outsourcing allein genügt nicht

Outsourcing hätte die Antwort auf die mangelhaften Leistungen des öffentlichen Sektors im Grossbritannien der Thatcher-Ära sein sollten. Das Resultat ist nun, Jahre später, die Pleite von Carillion. Man hatte nicht bedacht, dass sich ein staatliches Monopol in nichts von einem privaten unterscheidet: Beide sind auf Gewinnmaximierung bedacht und schöpfen eine Monopolrente ab, in welcher Gestalt sie auch immer daherkommt (in Form eines gemächlichen Lebens zum Beispiel). Am Ende verwaltete Carillion 450 gross angelegte Projekte des öffentlichen Sektors in Grossbritannien, von Krankenhausbetten bis zu Schulverpflegung. Kein Wunder konnte weder die britische Regierung noch das Unternehmen selbst ein solches Monstrum im Griff haben oder überprüfen, ob der britische Steuerzahler für sein Geld eine angemessene Leistung erhielt. Die Beschwerden von Bevölkerung und Medien brauchten einen mächtigen Quasi-Monopolisten ja nicht zu kümmern.

Outsourcing allein genügt deshalb nicht. Es muss mit Wettbewerb einhergehen. Nur Wettbewerb vermag die Qualität der erbrachten Leistungen zu gewährleisten, für Kostenkontrolle zu sorgen und Anreize für stetige Verbessrung dank neuen Technologien zu liefern.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Mit ein wenig Wettbewerb – etwa der Ausschreibung von Aufträgen alle paar Jahre – in einem Sektor, in dem Grössenvorteile wichtig sind, ist es nicht getan. Auch die Entbündelung komplexer Leistungen, zum Beispiel die Trennung von Schienennetz und Rollmaterial oder Stromerzeugung und -versorgung, hat sich nicht als besonders erfolgreich erwiesen. Und zwar weil auch da nach wie vor ein monopolistisches Element vorhanden ist, wenn auch in abgeschwächter Form.

Technologie erzwingt Wettbewerb

Doch es herrscht immer mehr Wettbewerb, dem technologischen Fortschritt sei Dank. Die «No Billag»-Initiative in der Schweiz wurde allein durch das Aufkommen vieler Mitbewerber im Bereich Radio und Fernsehen getrieben. Ist es nach wie vor Aufgabe des Staates, diese Medien zu unterstützen, zum «Wohle der Nation»? Die Schweizer Stimmbürger werden sich schon bald dazu äussern. Was das Resultat in, sagen wir, zehn Jahren sein wird, bleibe dahingestellt. Wie immer es aber aussehen mag: Dannzumal wird die heutige Situation so anachronistisch anmuten wie heute das gute, alte Wählscheibentelefon mit seinen 2 kg Gewicht und dem Kabel zur Steckdose an der Wand.

Das Gleiche vollzieht sich im Gesundheitswesen. Dank technologischen Innovationen sinkt die Nachfrage nach Langzeitbetreuung im Krankenhaus. Entsprechend sind viele staatlich finanzierte Spitäler unterausgelastet und verschlingen dennoch Unsummen. Ob Zahnarzt-Tourismus, Big-Data-Diagnose oder personalisierte Medizin: Der Wettbewerb kommt aus ganz neuen Gebieten auf. Und er ist umso brutaler, weil der Gesundheitssektor nicht durch technische Grössenvorteile vor den Marktkräften geschützt ist, sondern nur durch alteingesessene Kartelle und Oligopole.

Die nächste Innovation kommt bestimmt

Wettbewerb durch neue Technologien ist unvorhersehbar. Die alten, starren Kartelle und Monopole werden nicht direkt herausgefordert, sondern schlicht übergangen. Es gibt gute Gründe, sich über Google, Apple, Facebook und Amazon zu sorgen – die Mediengiganten machen sich global breit und dominieren die Weltmärkte – und nach Wegen zu suchen, regulierend gegen Hassreden, Fake News, Missbrauch beim Sammeln von persönlichen Daten usw. einzugreifen. Wirklicher Wandel kann aber nur von neuen Technologien kommen. Warten wir also mal ab, was die nächste Innovation bringt.

An der Schnittstelle zwischen staatlich und privat erbrachten Leistungen gab es in den vergangenen dreissig Jahren einen steten Wandel, angetrieben durch neue Technologien, die neue Märkte, Alternativen, Produkte hervorbringen. Man darf getrost darauf wetten, dass die kommenden dreissig Jahre technologiegetriebene Alternativen in einst staatlichen Monopolen wie Bildung, Geldmanagement und selbst Teilbereichen von Verteidigung und Sicherheit bringen werden. Die mächtigen staatlichen Monopolisten werden nicht kampflos aufgeben, doch früher oder später werden sie vor der Marktrealität kapitulieren müssen. Das wird dem Staat ermöglichen, sich auf sein «Kerngeschäft» zu konzentrieren und bessere Arbeit zu leisten für den Schutz der Eigentumsrechte seiner Bürger – zu geringeren Kosten.