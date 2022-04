Montana Aerospace führt Kapitalerhöhung durch

(AWP) Nach der Übernahme des belgischen Komponentenherstellers Asco Industries führt der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace (AERO 17.34 -2.80%) seine angekündigte Kapitalerhöhung zur Bezahlung der Akquisition durch. Konkret werden 4,43 Mio. Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgegeben, womit die Verkäufer neue Aktionäre von Montana Aerospace werden.

«Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden entzogen», teilte Montana Aerospace am Donnerstag in einem Communiqué mit. Der Tag der Kotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der Schweizer Börse ist der (morgige) 8. April. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der neuen Aktien. Nach der Kapitalerhöhung wird die Anzahl ausgegebener Aktien um 7,7% auf 61,99 Mio. steigen.

Montana Aerospace hatte vor einer Woche seine im vergangenen Herbst angekündigte Übernahme von Asco abgeschlossen. Zum genauen Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Asco wurde den Angaben zufolge vor 68 Jahren gegründet, beschäftigt rund 1100 Mitarbeiter und ist in der Fertigung von Systemkomponenten und Strukturen für die Luftfahrtindustrie an vier Standorten in Belgien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada tätig.

In den Jahren vor dem Ausbruch der Pandemie hat das Unternehmen einen Jahresumsatz von bis zu 260 Mio. € erwirtschaftet. Nach der Übernahme will Montana die Anlagen von Asco in sein eigenes globales Produktionsnetzwerk integrieren, wobei Asco als Marke bestehen bleibt.