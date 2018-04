Moskauer Börse bricht ein

(Reuters/AWP) Die Anleger in Moskau sind nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland in Scharen aus russischen Aktien und dem Rubel geflohen. Der Index für die in Dollar gelisteten Standardwerte RTS stürzte am Montag um fast 12% ab. Der Rubel wertete um fast drei Prozent zum Dollar ab. Ein Dollar kostete mit 59 Rubel so viel wie seit November vorigen Jahres nicht mehr. Auch der Euro stieg um über drei Prozent auf 73,3550 Rubel. Am Freitagnachmittag hatten die USA wegen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 Sanktionen gegen Russland verhängt.

Victor Vekselberg im Fokus

Am Freitagabend wurde bekannt, dass die USA neue Sanktionen gegen Russland verhängt haben, welche sich gegen sieben Oligarchen und zwölf ihrer Firmen richten; deren Vermögen in den USA werden eingefroren. Betroffen sind einige der reichsten Russen, die eng mit Präsident Wladimir Putin verbunden sind. Unter ihnen ist auch Viktor Vekselberg, Besitzer und COO der Renova Holding. Zu den zahlreichen Beteiligungen von Renova gehören die Industrie-Unternehmen Sulzer (SUN 106.1 -15.99%), Schmolz + Bickenbach (STLN 0.733 -7.57%) S+B sowie OC Oerlikon (OERL 15.35 -8.41%), welche allerdings von den US-Sanktionen direkt nicht betroffen sind.

Zu den Betroffenen zählen ausserdem der Industriemagnat Oleg Deripaska, zu dem der Aluminiumkonzern Rusal gehört, sowie der Abgeordnete Suleiman Kerimow, dessen Familie den grössten russischen Gold-Produzenten Polyus kontrolliert. Polyus verloren gut 15% ab, Rusal stürzten um rund 47% ab. Bereits am Freitag hatten Rusal-Papiere 17,7 und Polyus-Titel 3,1% verloren. Auch die Euro-Anleihen von Polyus sackten auf ein Rekordtief ab.

Wiener Markt auf Talfahrt

Auch die Börse in Wien geriet ins Taumeln. Der österreichische Leitindex ATX (ATX 3368.93 -2.41%) fiel um 2,7% auf 3359 Zähler und damit deutlich stärker als die meisten anderen europäischen Indizes. Hauptgrund für den Einbruch ist der Absturz der Aktien der Raiffeisenbank um fast 13% auf ein Sieben-Monats-Tief von 26,70 €. Zudem sackten die Papiere der OMV um 5% ab. Der Ölkonzern arbeitet mit dem russischen Staatskonzern Gazprom (OGZD 4.45 -6.61%) unter anderem an der Nord Stream-2-Pipeline zusammen.

Den Kurssturz von Raiffeisen begründeten Händler mit dem Russlandgeschäft des Geldhauses. «Die Sorge ist, dass Banken in Russland wegen der neuen Sanktionen Kredite verlieren könnten», sagte Roman Eisenschenk von Kepler Cheuvreux in Wien. «Das Russlandgeschäft ist für die Bank einer der Hauptertragsbringer», stimmte ein Börsianer in Frankfurt zu. Eine Sprecherin der Raiffeisenbank erklärte, zum jetzigen Zeitpunkt gehe man nur von einem minimalen Einfluss der Sanktionen auf die RBI-Gruppe aus.