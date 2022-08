MSCI Energy mit weniger Momentum

Auf einen primären Abwärtstrend folgt eine Bodenbildung, und die beansprucht Zeit. In der Regel dauert sie mehrere Monate, manchmal sogar länger als ein Jahr. Der Abwärtstrend des MSCI Energy laborierte von März bis November 2020 an der Ausbildung eines sogenannten doppelten Bodens. Ein Begriff, der für die Kombination steht aus der Beschleunigung eines ­primären Abwärtstrends, gefolgt von einer kurzlebigen, aber starken Rally, die abgelöst wird von Kursrückschlägen in etwa auf den Schlusskurs des vorangegangenen Bärenmarktes.

Der Test, ob es sich tatsächlich um einen Boden handelt, aus dem ein ­Aufwärtstrend erwartet werden kann, geschieht mit dem Einsatz von Bollinger-Bändern. Er ist erfolgreich, wenn der zweite Tiefpunkt innerhalb des Bandes liegt, während der erste aus­serhalb lag, wie der Chart zeigt. Seither hat sich der Index innerhalb eines 10-Monate-Bollinger-Bandes musterhaft nach oben entwickelt. Wer nicht müde wird zu behaupten, dass Aktienkurse sich nicht in Trends entwickeln, wird diesen Chart nicht zum Beweis der Behauptung heranziehen.

Trend weiterhin intakt

Der Aufwärtstrend ist immer noch ­intakt. Seit November 2020 hat er ­diesen Index um 123% in die Höhe ­geführt. Der MSCI Welt hat in derselben Zeit nur 20% gewonnen.