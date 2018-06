MTU kann sich in neue Höhen schwingen

01 | Erfolgsrechnung: MTU Aero Engines hat Umsatz und Ergebnis in den vergangenen Jahren stetig steigern können – und tut dies wohl auch in den kommenden Jahren. Wegen der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 15 ändert sich ab 2018 aber die Bilanzierung von Zahlungen an Kunden. Sie werden als Umsatzreduktion gebucht, nicht als Kosten. Der Umsatz fällt also, das Ergebnis bleibt – positiv für die Marge. Zugleich drücken neue Triebwerkprogramme die Gewinnspanne. Die Dividende pro Aktie ist zuletzt kontinuierlich gewachsen.