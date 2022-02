Münchener Rück peilt mehr als 3 Mrd. € Gewinn an

Die Münchener Rück (MUV2 251.85 -2.18%)MUVGn.DE hat ihr selbstgestecktes Gewinnziel trotz zusätzlicher Belastungen aus der Corona-Krise übertroffen und will im neuen Jahr an alte Erfolgsmassstäbe anknüpfen. Der weltgrösse Rückversicherer erwirtschaftete im vergangenen Jahr ein Nettoergebnis von 2,93 (2020: 1,21) Mrd. €, wie er am Mittwoch in München mitteilte. Angepeilt hatte die Münchener Rück 2,8 Mrd., Analysten hatten im Schnitt mit knapp 2,9 Mrd. gerechnet. Während die Belastungen aus der Corona-Pandemie – vor allem durch Absagen von Grossveranstaltungen und Betriebsunterbrechungen – deutlich zurückgingen, schlug wie befürchtet eine steigende Zahl von Covid-19-Toten in der Leben-Rückversicherung mit 785 Mio. € zu Buche. Vor allem in den USA, Südafrika und Indien starben deutlich mehr Menschen als gewohnt.

Für das neue Jahr peilt Vorstandschef Joachim Wenning einen Nettogewinn von 3,3 Mrd. € an; die Pandemie dürfte dann nur noch mit 300 Mio. € zu Buche schlagen. Auf mehr als drei Mrd. € Gewinn war die Münchener Rück zuletzt 2015 gekommen, 3,3 Mrd. wären der höchste Wert seit 2013. Wenning hat dem Rückversicherer einen Wachstumskurs verordnet, um die Ergebnisse nach oben zu treiben. «Das Strategieprogramm ‘Ambition 2025’ ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen und hat Fahrt aufgenommen», sagte Wenning. «Diesen Schwung und das gute Marktumfeld werden wir konsequent nutzen.»

Das zeigt sich auch bei den Verhandlungen zur Erneuerung der Verträge mit den Erstversicherern zum 1. Januar. Hier zeichnete die Münchener Rück fast 15% mehr Geschäft, obwohl die Preise, bereinigt um die wachsenden Risiken, nur um 0,7% stiegen. Auch für die nächsten Erneuerungsrunden im April und Juli biete das Marktumfeld attraktive Wachstumsmöglichkeiten, hiess es. Die Beitragseinnahmen will Wenning im laufenden Jahr auf rund 61 Mrd. steigern.

Bereits 2021 war die Münchener Rück mit 59,6 Mrd. € – einem Plus von 8,5% – auf ein Rekordergebnis gewachsen. Den Löwenanteil zum Gewinn steuerte erneut die Rückversicherung bei, obwohl sich die Schäden aus Naturkatastrophen auf 3,1 Mrd. € verdreifachten. Grösster Schaden war der Hurrikan «Ida» mit 1,2 Mrd. Die Flutkatastrophe an Ahr und Erft im Juli kostete die Münchener Rück eine halbe Mrd. €. Die Corona-Schäden in der Schaden- und Unfallversicherung gingen dagegen auf 212 Mio. € zurück. Die Erstversicherungs-Tochter Ergo übertraf mit einem Gewinn von 605 (517) Mio. € ihr Ziel.

Von den steigenden Gewinnen sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Münchener Rück erhöht die Dividende um 12% auf 11 €, wie sie am Dienstag angekündigt hatte.Weil die Kapitaldecke mit einer Solvenzquote von 227 (Ende 2020: 208) dicker ist als geplant, will sie nach zwei Jahren Pause auch den Rückkauf eigener Aktien wieder aufnehmen. Von Ende April an sollen dafür innerhalb eines Jahres bis zu eine Mrd. € ausgegeben werden.