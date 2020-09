Musk dämpft Erwartungen

(Reuters) Tesla (TSLA 387.79 1.95%)-Chef Elon Musk hat vor einer Veranstaltung zur Batterie-Technologie die Erwartungen gedämpft und damit die Aktienhändler enttäuscht. Was der E-Auto-Bauer am Dienstag beim «Battery Day» an Verbesserungen vorstellen werde, könne erst nach 2022 in grosser Stückzahl gefertigt werden, schrieb Musk am Montag auf Twitter (TWTR 43.14 -4.83%).

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022. — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

Tatsächlich plane Tesla, bei Panasonic (Panasonic 8.62 -1.82%), LG Chem, CATL und möglicherweise weiteren Herstellern mehr Batterien zu kaufen. Die Tesla-Aktie fiel im nachbörslichen Handel zunächst um etwa 4%. Ihr bisheriges Allzeithoch markierten die Titel mit knapp 500 $ Ende August. Der jüngste Ausverkauf, der vor allem Tech-Werte belastete, drückte die Aktie auf 330 $. Von diesem Zwischentief erholten sie sich aber spürbar. Der Schlusskurs vom Montag lag bei knapp 450 $.

Zahlreiche Experten sagen voraus, dass die Kalifornier am Dienstag Fortschritte bei der Batterie-Technik bekanntgeben werden, die den technologischen Vorsprung Teslas vor Rivalen wie General Motors (GM 29.11 -0.78%) und Volkswagen (VOW 138.5 27.06%) vergrössern dürften. Im August hatte Musk auf Twitter erklärt, Tesla werde möglicherweise in drei bis vier Jahren in der Lage sein, Batterien mit einer um die Hälfte höheren Energie-Dichte zu fertigen. Dies könne elektrisch betrieben Flugzeuge ermöglichen.