Mut zum Risiko – noch, jedenfalls

Zugegeben: Die Kurse vieler Tech-Aktien muten schwindelerregend an. Ob Apple (AAPL 194.57 0.19%), Amazon (AMZN 1847.55 2.19%) oder Alphabet – viele Titel notieren nahe an ihrem Allzeithoch. Facebook (FB 177.8114 0.88%) musste hingegen einen Dämpfer hinnehmen. Die Rede ist dabei von den FAANG-Aktien, wobei das G stellvertretend für die Alphabet-Tochter Google (GOOGL 1273.4875 -0.93%) steht und das N fehlt, denn Netflix (NFLX 362.63 -0.13%) hat sich nach den jüngsten Quartalszahlen vom Höchst entfernt. Diese Entwicklung dürfte angesichts der Stimmung zugunsten von Technologiepapieren jedoch nur vorübergehender Natur sein. Ob Handelskrieg, Unsicherheiten in der Europäischen Union, Angriffe von Donald Trump: Die Tech-Titanen schütteln das ab. Seit Anfang Jahr haben die FAANG alle Vergleichsindizes um Längen geschlagen.

Wie lange kann das noch gutgehen? Wohl noch eine ganze Weile. Anders als bei der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende sind sowohl die Unternehmen der FAANG-Gruppe als auch viele weitere Tech-Gesellschaften hoch profitabel. Zu verdanken haben sie das ihrer Marktmacht: Wer im Internet sucht, klickt auf Google. Wer einen Film schauen will, tut dies auf Netflix. Online-Shopper zieht es zu Amazon. Für soziale Kontakte führt im Netz kein Weg vorbei an Facebook. Apple steht für Premium-Technik.

Die Politik tut sich schwer, diese Macht zu brechen. So haben weder das Datenleck noch die EU-Datenregeln den Informationshunger von Facebook nachhaltig gebremst. Auch die Rekordbusse der Europäischen Union hat der Alphabet-Tochter Google nichts anhaben können. Der Politik mangelt es an Tempo und Werkzeug, um die Tech-Konzerne zu bändigen. Für Verbraucher scheint das zunächst bequem. Dass der Wettbewerb fehlt, fällt ja erst mal nicht auf. Solange sich an dieser Konstellation nichts ändert, fahren auch Anleger mit FAANG-Aktien gut.