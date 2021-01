Mutig zur eigenen Meinung stehen

Alle Ampeln auf Grün: Die Stimmung an den Aktienmärkten ist derzeit besonders gut. Die US-Börsen eilen von einem Rekord zum nächsten. Dasselbe gilt für den deutschen Dax und auch den Swiss Performance Index (SPI), der am Montag ein neues Höchst erreichte. Die Anleger setzen auf Erfolge in den Impfstoffkampagnen, weiterhin grosszügige Konjunkturprogramme und anhaltend hohe Notenbankliquidität.

In diesem Umfeld sind viele Schweizer Titel stark gestiegen, angetrieben nicht zuletzt auch von kauffreudigen Analysteneinschätzungen und bullishen Kurszielen. Im Swiss Leader Index (SLI) der dreissig ­liquidesten und grössten Valoren hat sich ein Drittel in Jahresfrist um mindestens 10% verteuert. Die Auswertung zeigt zudem, dass der Optimismus weiterhin gross ist. Die aktuellen Kursziele liegen im Durchschnitt 5% über dem Kurs von Montagabend.