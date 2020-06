Mutige Fragen und Antworten nötig

Zum Autor Reiner Eichenberger ist Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i. Üe.

Die Coronakrise geht weiter. Die nach wie vor gültigen Verbote und Gebote sind schwerwiegend, die Lasten infolge Wirtschaftseinbruch und Staatshilfen horrend, und die drohenden weiteren Wellen für das Vertrauen in die Zukunft verheerend. Da hilft nur eines: Wir müssen aus der ersten Welle lernen.

In Notsituationen muss Politik schnell und rational sein. Doch schnelle direktdemokratische Entscheidungen drohen auf Angst, Emotionen und billigem Moralisieren statt rationalem Abwägen zu basieren. So finden pseudomoralische und pseudosoziale Initiativen in den ersten Volksumfragen oft hohe Mehrheiten, um dann nach einem langen, intensiven öffentlichen Diskurs grandios am Volk zu scheitern. Genauso wären auch schnelle Parlamentsentscheidungen anfällig auf billiges Moralisieren. Deshalb gibt unser gestuftes Notrecht der Regierung grosse Macht in der Hoffnung, dass sie ohne Angst und übertriebene Emotionen schnell und klug entscheidet.

Hat unsere Regierung die hohen Erwartungen erfüllt? Sie hatte den Mut, anders als andere und entgegen lauten Forderungen keine Ausgangssperren zu erlassen. Dafür gebührt ihr grosses Lob. Doch ob und wie lange der Lockdown nötig gewesen wäre, wissen wir nicht. Und wir sind weder auf weitere Wellen vorbereitet noch zur vielleicht längst fälligen Entwarnung fähig. Denn der Regierung fehlte der Mut, die folgenden zur Krisenbewältigung entscheidenden Fragen zu stellen und zu beantworten.

Systematisches Obduzieren versäumt

Wie viel darf die Rettung von Leben kosten? Notsituationen sind durch Mittelknappheit und Zielkonflikte definiert. Wer da sagt, jedes Leben sei unendlich viel wert, bewertet in Wahrheit nur einige Leben extrem hoch, die anderen aber sehr niedrig. Denn er setzt seine Mittel zur Rettung der ersten, gut sichtbar bedrohten Leben ein, muss aber zwangsläufig den Schutz aller anderen Leben und sonstiger hoher Werte vernachlässigen. Für vernünftigen Mitteleinsatz muss man wissen, wie viel einem die Rettung eines Lebens wert ist. Wie sollen Leben und Lebensjahre abgewogen werden? Bei Epidemien drohen viele geschwächte Menschen zu sterben, deren Leben schon durch andere Krankheiten und Leiden akut bedroht ist. Sie zu schützen, verhindert den Verlust von relativ wenig Lebenszeit, bringt aber zumeist schwerwiegende Nachteile, indem ihre Lebensqualität in ihrer letzten Lebenszeit sowie Freiheit, Wohlstand und Gesundheit vieler anderer sinken. Für eine rationale Krisenbewältigung muss man deshalb auch eine Vorstellung des Werts einzelner Lebensjahre haben.

Wie gefährlich ist Corona wirklich? Um eine Epidemie erfolgreich zu bewältigen, muss man wissen, wie gefährlich sie ist. Dazu konnte die Regierung in früh und stark betroffene Länder blicken, etwa nach Italien. Allerdings hätte sie auch fragen müssen, inwiefern die Beobachtungen für das eigene Land relevant sind. Die ehrliche Antwort darauf braucht viel Mut. Denn sie kann lauten, dass in den besonders betroffenen Ländern weniger das Virus als die dortigen Institutionen und Regierungen mitschuldig an der Malaise sind, oder dass man selbst oder zumindest einige Kantone schlecht aufgestellt sind. Beide Antworten ordnen Verantwortlichkeiten zu, wovor die Regierung zurückschreckte.

Wie viele Lebensjahre sind gefährdet? Für den rationalen Kampf gegen eine Krankheit muss man sie und ihre Risiken möglichst gut kennen. Die Regierung hat stereotyp die Rollen der Vorbelastungen durch Alter und verschiedene Vorerkrankungen (Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, etc.) betont. Doch das sagt wenig. Zum einen passt es wohl auf 20% der Bevölkerung, zum anderen sind gut behandelte Vorbelastungen oft unproblematisch. Wichtig ist hingegen die Schwere und Dauer der Vorbelastung. So ist unklar, inwiefern Alter allein ein Risikofaktor ist.

Die Regierungen hätten den Mut haben müssen, die notwendigen Abklärungen zu veranlassen: Es wäre ihre Pflicht gewesen, die systematische Obduktion von Verstorbenen zur Feststellung der genauen Krankheitswirkung zu veranlassen. Gemäss den in Hamburg und Basel durchgeführten Obduktionen verloren die mit Corona Verstorbenen im Durchschnitt möglicherweise weniger als ein Lebensjahr. Zudem braucht es dringend systematische Befragungen von Familienmitgliedern und Pflegenden der Verstorbenen, um die Schwere der Vorbelastungen zu erfassen. Solche Befragungen sind auch jetzt im Nachhinein noch möglich und sinnvoll.

Was tun, wenn das Spitalsystem überlastet ist? Viele befürchteten angesichts der Infektionswelle den Zu­sammenbruch des Gesundheitssystems. Entsprechend wähnten sich manche «im Krieg gegen das Virus». ­Trotzdem fehlte ihnen der Mut, offen zu sagen, was für Kriegsmedizin charakteristisch ist und den System­zusammenbruch verhindert: die Triage der Patienten. So hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW eine Covid-19-Richtlinie für die «Triage von intensivmedizinischen Behandlungen bei Ressourcenknappheit» erlassen. Als ethisches Grundprinzip gilt: «Unter Bedingungen der akuten Knappheit orientieren sich alle Massnahmen am Ziel der Minimierung der Todesfälle», und Diskriminierung aufgrund von Alter oder chronischer Behinderungen wird strikt abgelehnt. Als konkrete Triagekriterien figurieren dann aber auf einer ersten Stufe unter anderen «Patientenwillen (Patientenverfügung, etc.)» und «geschätzte Überlebensdauer unter einem Jahr», und auf der zweiten Stufe «Alter über 85» und «geschätzte Überlebensdauer unter zwei Jahren». Somit werden auch hier Leben und Lebensjahre abgewogen. Nur fehlte der Regierung der Mut, zu sagen, dass auch bei einer sehr starken Infektionswelle dank der in jedem Einzelfall sehr traurigen Triage nach den erwähnten Kriterien kein Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht.

Immune als wertvolle Ressource

Wie umgehen mit Immunität? Angesichts der weiterhin geltenden Verbote und Gebote sowie drohender weiterer Wellen muss entschieden werden, welche Freiheiten den von der Krankheit Genesenen, die nach heutigem Kenntnisstand für wohl wenigstens zwei Jahre weit­gehend immun sind, gewährt werden sollen. Diese stellen angesichts der geschätzten Durchseuchung der ­Bevölkerung je nach Region von etwa 3 bis 10% ­besonders im Auslandsverkehr sowie in der familiären und institutionellen Pflege eine äusserst wertvolle ­Ressource dar. Sie gleich zu behandeln wie Nicht­immune, obwohl sie niemanden gefährden können, ist unverhältnismässig und volkswirtschaftlich töricht. Allerdings bewirken grosse Freiheiten für Immune, dass viele Menschen dann wohl eine gelenkte Immunisierung anstreben. Die Regierung muss den Mut aufbringen, dieses Problem endlich anzupacken.

Wo stehen wir? Aufgrund des Gesagten drängt sich folgende Rechnung auf: Angenommen, die Infektion flamme trotz aller Einschränkungen immer wieder auf und laufe erst nach zwei Jahren bei einer Durchseuchung der Bevölkerung von rund 60% aus, die Sterblichkeit bei Infektion sei, wie heute oft vermutet, um die 0,4%, und die Opfer verlören im Durchschnitt, wie aufgrund der Obduktionen nicht auszuschliessen, weniger als ein Lebensjahr: Dann brächte die Epidemie in der Schweiz einen Verlust von höchstens 0,004 mal 0,6 mal 8,6 Mio. = 20’640 Lebensjahren – etwa so viele Lebensjahre, wie hier sonst in zwei Jahren durch Verkehrsunfälle verloren gehen. Aber Vorsicht: Die heutige Politik mit ihren riesigen Schäden erspart uns den Verlust dieser Lebensjahre keineswegs sicher. Vielleicht schiebt sie ihn nur um ein paar Monate auf, vielleicht war sie auch unnötig. Solange wir uns scheuen, die entscheidenden Fragen zu stellen, werden wir es nie wissen.