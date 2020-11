Myanmar drängt nach vorne

Einst wegen der fruchtbaren Böden «Reissilo der Welt» genannt, hinkt Myanmar heute seinen wirtschaftlich aufstrebenden Nachbarn hinterher. Während sich China, Indien und Thailand in den vergangenen ­Jahrzehnten dank tiefgreifenden Wirtschaftsreformen rasant entwickelt haben, bleibt Myanmar mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von 1400 $ eines der ärmsten Länder Asiens. Allerdings hat Myanmar dank seinem Landwirtschaftssektor, einer Grosszahl von günstigen Arbeitskräften und wegen seiner zentralen geografischen Lage ein enormes Wachstumspotenzial: Es ist die natürliche Landbrücke zwischen Indien, China und Südostasien.

Zudem ist das Land, das flächenmässig rund doppelt so gross ist wie Deutschland, bereits dabei, den Rückstand zu den Nachbarn aufzuholen. So ist Myanmar dank seinen boomenden Agrarexporten neben Vietnam und dem Erdölproduzenten Brunei die einzige südostasiatische Volkswirtschaft, die im laufenden Jahr ein expandierendes Bruttoinlandprodukt (BIP) aufweist.

Grosses Wachstumspotenzial

Das spiegelt sich auch in den ausländischen Direktinvestitionen. Diese sind in den ersten drei Quartalen trotz Covid-19 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 33% auf 5,5 Mrd. $ gestiegen. Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) geht davon aus, dass die Wirtschaft 2020 1,8% wachsen wird. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2015 bis 2019, als Myanmar mit durchschnittlich 6,8% eine der weltweit höchsten Wachstumsraten aufgewiesen hat. Die Dynamik ist durch den pandemiebedingten partiellen Lockdown sowie durch die eingebrochenen Textilexporte gebremst worden, deshalb prognostiziert die ADB für 2021 wieder ein Wachstum von rund 6%.

Doch die 53 Mio. Konsumenten zählende Volkswirtschaft hat noch einen langen Weg vor sich, bis sie ein industrielles Schwellenland wie etwa Thailand sein wird. Das zeigt der Zustand des lokalen Finanzmarktes. An der vor vier Jahren eröffnete Börse in Yangon sind gerade einmal Aktien von sechs Unternehmen gelistet.

Ausländer können seit vergangenen März fünf der sechs Titel kaufen, doch ist das angesichts offener regulatorischer Fragen in der Praxis kaum möglich. Eine nennenswerte Ausnahme sind die Valoren des Mischkonzerns Yoma Strategic, die allerdings an der Börse Singapur gelistet sind. Auf den Wachstumsmarkt setzen können Investoren indirekt durch stark auf Myanmar ausgerichtete Unternehmen wie der in Bangkok kotierte Baustoffkonzern Siam Cement oder der Schweizer Handelskonzern DKSH.

Politische Unsicherheit

Ein weiteres Problem Myanmars ist die prekäre Menschenrechtslage. So schwelt in dem an China angrenzenden und vor allem von Christen bewohnten Shan-Staat – die restlichen vierzehn Ver­waltungseinheiten sind mehrheitlich buddhistisch – seit einem halben Jahrhundert ein Unabhängigkeitskrieg. Im an Bangladesch grenzenden Westen des Landes leidet die muslimische Minderheit der Rohingyas unter der schrecklichen Brutalität der Regierungstruppen. Sie sind in grosser Zahl geflüchtet, und der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Völkermords. Teile der Wirtschaft sind deshalb mit Sanktionen belegt.

Jahrzehntelang beherrschte eine allmächtige Militärjunta Myanmar. Die bis heute einflussreichen Generäle un­terdrückten nicht nur die politische Opposition, sondern hemmten auch die Investitionstätigkeit. Die innenpolitische Lage hat sich in den vergangenen zehn Jahren trotz Rückschlägen wie der anhaltenden Flüchtlingskrise und der Verhaftung von Medienschaffenden gegenüber der Ära der reinen Militärherrschaft verbessert.

Davon zeugten die Parlamentswahlen Anfang November, in denen die Liga für Demokratie der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi einen Erdrutschsieg errungen hat. Nachdem Suu Kyi bereits während ihrer ersten Amtszeit wichtige wirtschaftliche Reformen eingeleitet hat, sollte der Öffnungsprozess dank jenem stärkeren politischen Mandat nun beschleunigt vorangetrieben werden. Sollte es ihr gelingen, die Situation der ethnischen Minderheiten zu verändern, so würde sich damit auch das Investitionsklima weiter markant verbessern.