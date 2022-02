Nach dem Zinsdämpfer folgt der Ukraineschock

Auf einen Schlag ist die Geopolitik auch für die Finanzmärkte wieder ein brennendes Thema, nachdem sich in den Wochen zuvor fast alles um die Inflation und die straffere Geldpolitik gedreht hat.

Die Meldung, wonach westliche Geheimdienste eine russische Invasion in der Ukraine in den kommenden Tagen für möglich halten, hat viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt. Sie hatten den Konflikt nicht mehr auf dem Radar. In einer Umfrage der Deutschen Bank waren nur 7% der Investoren der Ansicht, dass die angespannte Situation in Osteuropa in den kommenden Monaten einen grösseren Einfluss auf die Märkte haben würde. In der aktuellsten Fondsmanager-Survey von BofA nannten die Profis bei den grössten Risiken die Ukrainekrise erst an fünfter Stelle.