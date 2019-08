Nach KB bald Kantonsspitäler?

Die Schweiz hat 180 Akutspitäler mit 293 Standorten (Stand 2017). Davon sind 35 öffentliche Anstalten, 50 selbständige, aber in öffentlicher Kontrolle, und 95 private Kliniken. Die öffentlichen Spitäler sind mit 306 Betten bzw. 153 Betten rund fünfmal bzw. dreimal so gross wie die privaten Kliniken, die im Durchschnitt 52 Betten aufweisen.

Zum Autor Stefan Felder ist Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Basel.

Der Marktanteil der privaten Kliniken gemessen in Pflegetagen beträgt lediglich 20%. Dies ist zum einen der geringen Grösse privater Einrichtungen geschuldet, zum andern deren höherer Effizienz. Die schweregradgewichtete Verweildauer der Patienten liegt mit 4,6 Tagen in den privaten 0,9 Tage oder 20% unterhalb derjenigen in den öffentlichen Spitälern.

Wie kommt es, dass sich die privaten Spitäler in der stationären Versorgung nicht besser durchsetzen können? Schuld daran sind die Kantone, die den gesetzlichen Auftrag haben, die Spitalkapazitäten zu planen. Die Kantone zahlen im Rahmen der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung mindestens 55% einer Spitalbehandlung.

Dieses Geld erhalten ausschliesslich Spitäler auf den kantonalen Listen, wo sich kaum private Kliniken finden. Dazu kommt die Abgeltung von sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, die sich im akutstationären Bereich jährlich auf rund 1,8 Mrd. Fr. belaufen. Dieses Geld fliesst zu 97% an Einrichtungen in öffentlicher Kontrolle.

Moralisches Risiko der Staatsgarantie

Wohin öffentliche Trägerschaft führen kann, erlebte die Schweiz in den Neunzigerjahren, als manche Kantonalbanken in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, refinanziert werden mussten, oder, wie die Kantonalbanken von Solothurn und Appenzell Ausserrhoden, sogar untergingen.

Die Verantwortlichen vergaben zu grosszügig Kredite, auf denen sie zunehmend sitzenblieben. Das moralische Risiko der Staatsgarantie trug entscheidend zum sorglosen Verhalten der Bankmanager bei. Mit dem Kanton im Rücken liessen sich füglich Geschäfte treiben. Den Schaden trugen die Steuerzahler in den von den Refinanzierungen und den Bankenbankrotten betroffenen Kantonen davon.

Ähnliche Gefahren zeigen sich heute bei den öffentlichen Spitälern. PwC schätzte kürzlich das im Spitalbereich in den nächsten zehn Jahren anstehende Investitionsvolumen auf mindestens 20 Mrd. Fr. ein. Eine eigene Erhebung ergab, dass von Schweizer Spitälern im Moment Anleihen im Umfang von 2,2 Mrd. Fr. gezeichnet sind. Der Anteil privater Emittenten beträgt hierbei 42%.

Die Finanzierungskosten unterscheiden sich nach Trägerschaft deutlich. Während der Renditeaufschlag über dem Nullrisiko von Bundesanleihen bei den privaten Emittenten 2,6% beträgt, liegt er für öffentliche Schuldner auf 0,7%. Die Marktteilnehmer lassen sich also 1,9% Rendite für die zusätzliche Sicherheit entgehen, die das Bürgen einer öffentlichen Körperschaft für die Schulden bietet.

Es gibt Kantone, die noch weitergehen und die Investitionen ihren Spitälern zum Nulltarif zur Verfügung stellen. So der Kanton St. Gallen, der in den letzten Jahren 800 Mio. Fr. in die Spitalinfrastruktur investierte. Dass die Investitionen, wie die Gesundheitsdirektorin Hanselmann verlauten liess, tatsächlich über Mieterträge amortisiert werden, ist wenig wahrscheinlich.

Ganz im Gegenteil, es steht die Schliessung von Standorten zur Diskussion, zum Beispiel des Spitals Wattwil, wo noch vor einem Jahr ein neuer Bettentrakt eröffnet wurde. Ginge es nach dem Willen des Verwaltungsrats, sollten vier von neun Standorten geschlossen werden. Politisch ist noch nichts entschieden. Dennoch, für das St. Galler Kantonsspital zeichnet sich ein Bankrott auf Raten ab.

Die Schweizer Spitallandschaft ist im Umbruch. Der Eingriff von Bundesrat Alain Berset in den ambulanten Tarif, die Bestrebungen der Kantone und neu auch des Bundes, über Listen von Operationen, die nur noch ambulant erbracht werden dürfen, weniger stationär zu behandeln, sowie die Mindestfallzahlen in der hochspezialisierten Medizin haben vergangenes Jahr erstmals zu einem Rückgang der stationären Behandlungsfälle geführt.

Dies hatte bei kotierten Kliniken Wertberichtigungen zur Folge. So teilte die an der Londoner Börse kotierte Mediclinic am 18. April 2018 mit, dass sie den Wert ihrer Schweizer Gruppe Hirslanden um 644 Mio. Pfund gesenkt habe. Umgerechnet waren dies 840 Mio. Fr. oder ein Sechstel aller Hirslanden-Vermögenswerte von rund 5 Mrd. Fr. Die Wertberichtigung spiegelte die Einschätzung der Besitzer, dass die Risiken für Hirslanden zugenommen hatten. Insbesondere wurden politische Veränderungen im Schweizer Gesundheitsmarkt als Gründe für den Abschreiber genannt.

Es ist fraglich, ob diese Signale bei den öffentlichen Spitälern angekommen sind. Das Kantonsspital Aarau hat im Frühling dieses Jahres sein Siegerprojekt für einen umfassenden Umbau mit Gesamtinvestitionen von 600 Mio. Fr. vorgestellt. Gemäss den Zahlen von SpitalBenchmarking.ch hat das Kantonsspital Aarau eine deutliche Unterdeckung im Bereich der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Die Jahresrechnung 2018 weist über alle Bereiche hinweg eine Ebitda-Marge von 5,8% aus, nach 6,1% im Vorjahr. Nach Einschätzung der Gutachter von PwC kann die angestrebte Marge von 10% nur erreicht werden, wenn Massnahmen zur Effizienzverbesserung konsequent umgesetzt werden. Das Spital hat momentan den höchsten Personaleinsatz pro Bett aller Schweizer Zentrumsspitäler. Diesen auf ein vernünftiges Mass zurückzuführen, bräuchte nach innen Durchsetzungskraft und wäre auch politisch eine grosse Herausforderung.

Der Aargau ist insofern interessant, als er im Gegensatz zu den meisten Kantonen die rechtliche Verselbständigung seiner Spitäler nach der Spitalvergütungsreform 2012 konsequent vorantrieb. Andererseits kommen dem aussenstehenden Betrachter angesichts der Tatsache, dass die aktuellen CEO der Kantonsspitäler Aarau und Baden beide ehemalige Generalsekretäre des Aargauer Gesundheitsdepartements sind, Zweifel, ob die Verselbständigung faktisch erfüllt ist.

Geld an die Krankenversicherer

Die Betreiber von öffentlichen Spitälern sind in einer komfortablen Situation. Sie sind auf der Spitalliste und haben deshalb den 55%-Anteil des Kantons bei der stationären Vergütung auf sicher. Zudem haben sie in der Finanzierung ihrer Investitionen einen Vorteil: Entweder werden sie direkt subventioniert, erhalten vom Kanton eine günstige Bürgschaft oder können sich auf dem Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen verschulden.

Bleibt der Ertrag dennoch aus, weil Behandlungsprozesse nicht optimiert werden oder sich Reformen negativ auswirken, hat man eine öffentliche Körperschaft im Rücken, die notfalls einspringt. So gesehen, können die niedrigen und zum Teil negativen Renditen bei den öffentlichen Spitälern nicht überraschen.

Was ist also zu tun, um dem Bankrott von öffentlichen Spitälern vorzubeugen? Neben der konsequenten Verselbständigung bis hin zur Privatisierung öffentlicher Spitäler braucht es den Rückzug der Kantone aus der Spitalvergütung. Dieses Geld sollte pauschal über die gemeinsame Einrichtung des Risikoausgleichs an die Krankenversicherer fliessen, die ihrerseits dann in der Pflicht wären, die Finanzierung des stationären Bereichs wie bisher nur im ambulanten voll zu übernehmen.

Die Gesundheitsdirektoren ringen im Moment mit den Versicherern um eine solche Lösung. Wenn die Versicherer einmal die volle Zahlungsverantwortung haben, lohnt es sich für sie, in effizientere Versorgungsstrukturen zu investieren. Sollten sie es nicht tun, werden ihnen die Versicherten Beine machen.