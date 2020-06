Nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Finanzplatz

Angesichts zunehmender Umweltbelastungen ist die Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema in den verschiedensten Bereichen geworden. Auch der Finanz­sektor ist gefordert. Das Thema wird in den verschiedenen Branchen des Sektors wie auch in Investorenkreisen diskutiert. Nachhaltige Anlagen boomen. Nun hat der Bundesrat seinen am Mittwoch ver­abschiedeten Bericht «Nachhaltigkeit im Finanzsektor Schweiz» publiziert. Er wurde unter Federführung des Staats­sekretariats für internationale Finanz­fragen (Sif) in Zusammenarbeit mit anderen Behördenstellen erarbeitet.

Der Bericht soll gemäss Finanzminister Ueli Maurer dem Ziel dienen, die Schweiz zu einem führenden Standort für nach­haltige Finanzdienstleistungen zu machen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu steigern. Dabei sieht sich der Bund in einer subsidiären Rolle. Er will nicht auf Vorrat regulieren.