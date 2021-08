Nachhaltigkeit ja, Stagflation nein

Hauptsache, die Null steht: Nullwachstum, Nullemissionen, Nullverschuldung, Nullzinsen, Zerocovid. Die Null findet sich im Wahlverhalten vieler Menschen ganz weit oben. Was wie Zufall scheint, hat System: Die Null repräsentiert den tiefen Wunsch weiter Bevölkerungsteile nach Bewahren des Bekannten und Erhalten des Bestehenden. «Status-Quo-Vorliebe» wird in der Wirtschaftspsychologie das Phänomen genannt, dass man sich nur sehr widerwillig von bis anhin lange gepflegten Denk- und Verhaltensweisen trennt. Der Nobelpreisträger Richard Thaler hat dafür den Begriff «Endowment»- also «Besitztums»-Effekt geprägt. Demgemäss besteht eine Verlustaversion (also ein Trennungsschmerz), die dafür verantwortlich ist, dass Menschen unglücklich in längst zerrütteten Partnerschaften, kaputten Arbeitsverhältnissen oder ungeliebten Wohngegenden ausharren, obwohl sie über Mittel und Möglichkeiten verfügen, die Dinge zu ändern, Beziehungen zu beenden, wegzugehen, die Stelle zu wechseln oder umzuziehen.

Zum Autor Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

Die Status-Quo-Vorliebe liefert auch eine Erklärung für den Amtsbonus in der Politik. Wer als Staatspräsident oder Bundeskanzlerin zur Wiederwahl antritt, hat einen Vorteil gegenüber den Herausforderern. Die Vorliebe zum Bestehenden liefert einen Grund dafür und mag bei Wahlentscheidungen das Zünglein an der Waage gespielt haben, dass erst Helmut Kohl und nun Angela Merkel jeweils eine gefühlte Ewigkeit von (über)langen sechzehn Jahren Deutschland regiert haben. Man wählte, was man kannte, selbst wenn an einem «weiter so wie bis anhin» vieles kritisiert und manches abgelehnt wurde. Aber das Neue, Unbekannte erschien zu oft zu unsicher.

Jetzt aber geht Angela Merkel. Dennoch bleibt der Wunsch bestehen, am Alten festzuhalten. Natürlich manifestiert sich die Status-Quo-Vorliebe nun nicht mehr an einer Person. Sie lebt jedoch unverändert weiter durch einen Konservatismus des Bewahrens und Erhaltens, den alle drei zur Neuwahl Stehenden verkörpern, die der «ewigen» Bundeskanzlerin nachfolgen wollen. Schwarz (Armin Laschet), grün (Annalena Baerbock) oder rot (Olaf Scholz) unterscheiden sich da weit weniger als gemeinhin vermutet. Sie alle geben der abstrakten Erkenntnis ein konkretes Gesicht, dass «Grün» das neue «Schwarz» ist. So wie es in kluger Voraussicht Winfried Kretschmann, seit 2011 der erste und bisher einzige grüne Ministerpräsident Deutschlands (in Baden-Württemberg), bereits vor längerer Zeit postulierte: «Nachhaltig ist das neue Konservativ» schrieb er in seiner 2018 erschienenen Schrift «Worauf wir uns verlassen wollen».

Die «Null» als wirtschaftspolitische Orientierungsgrösse

Damit wird eines klar: Es ist vergleichsweise unwichtig, wer genau die Bundestagswahl gewinnen wird. So oder so wird der Konservatismus siegen. Zu erwarten ist eine deutsche Politik, die in den nächsten Jahren vom Streben nach Nachhaltigkeit geprägt sein wird – «einem reflektierenden und zukunftsgerichteten ‹conservare›, das Bewahren und neu Schaffen miteinander verbindet», so Winfried Kretschmann.

Die «Null» dürfte zur Orientierungsgrösse wirtschaftspolitischen Handelns einer neuen Bundesregierung werden – unbesehen davon, welche Koalition letztlich regieren wird. Sie passt zu einem neuen Konservatismus der Nachhaltigkeit. Sie wird zum Mass der Dinge für eine politische Agenda, die bestimmt werden wird von der Angst vor Klimawandel und Artensterben, der Furcht vor neuen Flüchtlingswellen, den Sorgen vor einer Rückkehr des Protektionismus und einem Ende der Globalisierung sowie einer Abneigung, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu einer Fiskal- und Transferunion weiterzuentwickeln. Das jedoch sind im Kern defensive, abwehrende und eher bewahrende, auf den Schutz des Bestehenden ausgerichtete Themen. Bei den nach vorn ausgerichteten Veränderungen der Digitalisierung und der Datenwirtschaft, der künstlichen Intelligenz und einer flächendeckend schnellen Internetversorgung liegt man hingegen weit hinter dem Möglichen zurück.

Wie auch immer die Bundestagswahlen ausgehen werden, es ist somit für die nächsten Jahre eher mit Stagnation als Dynamik zu rechnen – eine Erwartung, die für die Schweiz alles andere als erfreulich ist. Denn ein wirtschaftlich stagnierendes Deutschland schwächt auch seine Nachbarn. Dazu kommt, dass die konservative Stimmungslage fatal an die durch Pessimismus geprägten Siebzigerjahre erinnert. Ist es heute die Coronapandemie, war es damals der Schock schnell und stark steigender Ölpreise, der ebenso rasch und sprunghaft Staatsschulden, Arbeitslosenzahlen und Preise nach oben schnellen und das Wirtschaftswachstum sinken liess. Seinerzeit wurde für die Kombination von Wachstumsschwäche und Inflation das Kunstwort der Stagflation geschaffen. Es wird nun gerade erneut aus der Mottenkiste der Wirtschaftsgeschichte hervorgekramt. Verständlicher- und wohl auch richtigerweise, denn in Deutschland sind die stagflationären Symptome unübersehbar.

Das fatale «Heilmittel» Inflation

Die nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Euroraum von 85% (2019) des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf über 100% des BIP (2021) massiv gestiegenen Staatsschulden wecken Urängste. Viele fürchten, dass der Geist der Inflation aus der Flasche entweicht, in die man ihn für alle Zeiten gesperrt glaubte, denn Inflation war in der Vergangenheit immer schon ein sehr beliebter politischer Zaubertrank, mit dessen Kräften man sich auf einfache Weise hoher Staatsschulden entledigen konnte. Nun dürfte die Versuchung enorm stark sein, wiederum auf das politisch bewährte Heilmittel zurückzugreifen – unbesehen seiner enorm kostspieligen ökonomischen Nebenwirkungen.

Die Inflationskarte lässt sich unbesehen des Ausgangs der Bundestagswahlen spielen. Sie bedarf keinerlei parlamentarischer Diskussion oder gar politischer Zustimmung, obwohl sie nichts anderes darstellt als eine «Corona-Sondersteuer» zur Finanzierung der Kosten der Pandemie(bekämpfung). Dass die Inflationsängste nicht unbegründet sind, zeigt sich an den aktuellen Preisentwicklungen. Natürlich sind viele Sonder- und auch teilweise Einmaleffekte dafür verantwortlich, dass in Deutschland die Inflationsrate mittlerweile in der Spitze gegen 5% erreichen und übers ganze Jahr 2021 durchschnittlich in der Grössenordnung von 2,5% liegen dürfte – wie es die Deutsche Bundesbank im letzten Monatsbericht voraussagte. Das ändert jedoch nichts daran, dass für die Bevölkerung mit jedem Preisanstieg ein realer Kaufkraftverlust von Löhnen und Ersparnissen einhergeht. Für den Staatshaushalt jedoch ist damit eine entsprechende reale Entlastung verbunden.

Gleichzeitig mit den Inflationssorgen kehrt das böse Wort der Wachstumsschwäche nach Deutschland zurück, denn in der Bundesrepublik bleibt der konjunkturelle Aufschwung schwächer als andernorts. Für 2021 liegen die Wachstumsprognosen für das deutsche BIP real bei etwa 3,5% – für die USA erreichen sie 6 bis 7%, für Frankreich 6% und selbst für das Vereinigte Königreich sind 5 bis 6% realistisch – Brexit hin oder her.

Rückwärtsgewandt, nicht konservativ

Stagflation ist nicht gottgegeben. Sie ist menschgemacht. Es gibt auch für eine konservative Nachhaltigkeit eine Alternative für Deutschland. Wer jedoch defensiv das Heil in Verbot und Verzicht sucht, ist weder nachhaltig noch konservativ, sondern nur rückwärtsgewandt. Wer mit Askese und Enthaltsamkeit oder einseitigen nationalen Verteufelungs- und Verteuerungsstrategien das Bestehende zu bewahren und das Kommende zu bewältigen versucht, düngt lediglich den Nährboden der Stagflation. Wer also ein Wirtschaftswachstum kritisiert, wird Stagflation ernten.

Wer hingegen offensiv Neugier und Fantasie, Ideen und Kreativität, Wissen und Können weder für begrenzt und endlich noch ausgeschöpft und zerstörerisch hält, erzeugt jene Dynamik, die wirklich nachhaltige Lösungen für in der Tat gewaltige Herausforderungen hervorbringt. Auch für einen neuen Konservatismus der Nachhaltigkeit wäre deshalb eine Vorwärtsstrategie, die auf Innovation, technologischen Fortschritt und damit einhergehendes Wirtschaftswachstum setzt, langfristig die beste Alternative für Deutschland.