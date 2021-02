Nachhaltigkeit made in China

Kohlekraftwerke, qualmende Hochöfen und Smog in den Städten. China und Nachhaltigkeit, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Doch das Bild von China als Dreckschleuder und Klimasünder, das viele hier im Westen im Kopf haben, ist veraltet. Es mag stimmen, dass China mit Abstand am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre ausstösst und kein Land mehr Kohle für billigen Strom verbrennt. Aber auf der anderen Seite investiert die Volksrepublik mit Abstand am meisten in erneuerbare Energien. 84 Mrd. $ waren es im vergangenen Jahr, fast doppelt so viel, wie die USA ausgegeben haben. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an