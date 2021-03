Nadelöhr Suezkanal gesperrt

Eines der grössten Containerschiffe der Welt, die 400 Meter lange, unter panamaischer Flagge laufende Ever Given der Reederei Evergreen mit Platz für rund 20’400 Standardcontainer, ist am Dienstag im Suezkanal bei starkem Wind aus dem Ruder gelaufen und quergeschlagen. Das Schiff, das von China nach Rotterdam unterwegs war, hat sich zwischen den Ufern verkeilt und den Kanal komplett blockiert. Alle Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit und es gebe keine Berichte über Umweltschäden.

Der Suezkanal ist eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt. Seit der letzten Vertiefung können ihn fast alle Schiffe nutzen. Nur einige Tanker und einzelne Massengutfrachter sind zu gross. Der Kanal verkürzt die Fahrzeit zwischen Asien und Europa um rund eine Woche. Den Zeitvorteil nutzen fast 19’000 Schiffe pro Jahr, auch wenn die Gebühr pro Durchfahrt im Durchschnitt 300’000 $ beträgt. Dem ägyptischen Staatsbetrieb Suez Canal Authority fliessen so mehr als 5 Mrd. $ im Jahr zu.

Staus auf dem Meer

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Kanalbehörde berichtet, sei es am Mittwoch gelungen, das Schiff aus seiner misslichen Lage zu befreien. Es werde erwartet, dass der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden könne, sobald der Frachter an eine Ausweichstelle im Kanal geschleppt werden kann.