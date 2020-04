Nächstes Ziel Zinskontrolle

Die Coronakrise lässt Zentralbanken bis zum Äussersten gehen. Um ­Liquidität bereitzustellen und um Firmenzusammenbrüche resp. ­Staatsbankrotte zu verhindern, kaufen sie ­in­zwischen Schuldtitel fast jeder Form auf. ­Erstmals akzeptieren die einst so strengen ­Notenbanker hierbei auch Ramschpapiere. Das Federal Reserve in den USA und seit dieser Woche die Europäische Zentralbank lassen – mit kleinen Einschränkungen – Bonitäten zu, die nur ein Doppel-B tragen. Bis vor kurzem ein No-­Go in der Notenbankwelt.

Aber damit nicht genug. Bereits ist ein weiteres Instrument in den Fokus gerückt: Die Zinskurve soll direkt kontrolliert werden. Bisher legen Notenbanken nur den sogenannten Leitzins fest. Es ist in der ­Regel ein Übernachtsatz, zu dem Banken ihre Liquidität bei der Notenbank parken. Alle übrigen Marktsätze, vor allem Laufzeiten von über einem Jahr, beeinflusst die Notenbank nur indirekt. Sie beeinflusst die Inflationserwartungen oder sie kauft Staatsanleihen auf und lässt so deren Kurs steigen resp. spiegelverkehrt dazu ihre Marktverzinsung (Rendite) fallen.