William Shakespeare hat ihn nicht gekriegt, Dante, Cervantes, Goethe, Molière ebenso wenig: Sie alle teilen das Schicksal der zu frühen Geburt – der Nobelpreis für Literatur wird erst seit 1901 verliehen. Ihrem Ruhm tut das keinen Abbruch. Doch auch Tolstoi, Proust, Joyce oder Musil gingen leer aus, obwohl sie sozusagen auf gepackten Koffern mit Reiseziel Stockholm sassen. Die Liste der Verschmähten ist so lang wie die Liste der Fehlgriffe. Zuständig ist die Schwedische Akademie. In diesem Gremium geht es nun derart drunter und drüber (Skandale, MeToo etc., man will es gar nicht wissen), dass heuer auf die Ehrung verzichtet wird. Shakespeare (1564–1616), dessen Büste die Bibliothek des Trinity College in Dublin ziert, käme das Tohuwabohu ergötzlich vor. Dem grossen Charakterdarsteller würde dazu mühelos ein Bühnenstück über menschliche Tollheit aus der Feder fliessen. «Like madness is the glory of this life», schrieb der Meister schon in «Timon von Athen». Die Welt ist heute nicht minder ein Narrenhaus als zu seinen Lebzeiten. Gott, so heisst es, schuf die Welt in sechs Tagen, am siebten ruhte er. Am achten schuf Shakespeare seine Fantasiewelt, die der Schöpfung (bzw. ihrer Krone) den Spiegel vorhält.