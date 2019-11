«National sind wir einer der grossen Life-Science-Parks»

Für Mario Jenni ist «das Zusammenspiel von verschiedenen Institutionen und Situationen, die zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Mix ausgemacht haben», entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung des Bio-Technoparks Schlieren-Zürich.

Herr Jenni, was ist der Bio-Technopark Schlieren-Zürich heute?

Er ist ein wichtiger Life-Science-Park, auf dem Biotech-, Medtech- und Diagnostikfirmen angesiedelt sind, die zusammenarbeiten mit der ETH Zürich, der Universität Zürich und dem Universitätsspital Zürich. Er wächst weiter, dank den tollen wissenschaftlichen Resultaten, die an diesen Institutionen erzielt werden und die zu Spin-offs führen, die hier in Schlieren Fuss fassen und sich entwickeln.