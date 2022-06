Nationalbank hat nichts gegen Eurokurs unter 1 Fr.

Knapp zwei Wochen sind seit dem historischen Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank vergangen, an dem sie den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht hat. Sie tat dies, ohne auf die Europäische Zentralbank zu warten, und nahm damit in Kauf, dass sich der Franken zum Euro aufwertet. Die SNB lasse den Franken von nun an aufwerten, sagt Thomas Steinemann, CIO der Bank Bellerive in Zürich, im Interview mit dieser Zeitung.

Die Devisenexperten haben sich darauf eingestellt. Aber wer eine radikale Prognoseumkehr erwartet, sieht sich enttäuscht. Nur eine Minderheit sagt voraus, dass der Wechselkurs unter die Parität rutscht.

Euro zum Franken unter der Parität

Barclays und UBS sind die einzigen unter den sechs Banken, deren Wechselkursprognosen «Finanz und Wirtschaft» vierteljährlich einholt, die das prognostizieren. UBS rechnet mit einer anhaltenden Frankenaufwertung: Der Euro wird sich in den kommenden zwölf Monaten auf 0.97 Fr./€ abwerten, der Dollar auf 0.88 Fr./$. Citi erwartet, dass der Wechselkurs bald auf 0.99 Fr./€ rutscht und bis Ende des Jahres dort verharrt.