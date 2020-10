Nationalrat will Verfassungsbruch

Das Parlament liefert immer wieder Glossenstoff – ob freiwillig oder nicht, kann offenbleiben. Das Hin und Her um das unselige und ungeliebte Covid-19-Geschäftsmietegesetz bietet alle Zutaten dafür. Das Parlament will, der Bundesrat will nicht, die Rechtskommission des ­Nationalrats will auch nicht, der Nationalrat will… Fortsetzung folgt.

Der Bundesrat sieht eigentlich und zu Recht gar keinen Handlungsbedarf. Er musste das Gesetz jedoch vorlegen, denn beide Parlamentskammern hatten ihn mit gleichlautenden Motionen dazu gezwungen. Das Gesetz sieht vor, dass für die Phase vom 17. März bis 21. Juni, also während der Zwangsschliessung, die Mieter von Geschäftsliegenschaften nur 40% der Miete schulden, die übrigen 60% hätten die Vermieter zu tragen, obwohl sie gar keinen Einfluss auf die damaligen Geschäftsschliessungen hatten – das ist reine Willkür.

Die Rechtskommission des Nationalrats hatte an ihrer Sitzung vom 9. Oktober beschlossen, nicht auf den Entwurf einzutreten. Sie schreibt in ihrer Medienmitteilung: «Die Kommission empfindet es insbesondere als stossend, dass mit dem Gesetz rückwirkend in bestehende privatrechtliche Vertragsverhältnisse eingegriffen werden sollte. Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass sich damit ein unverhältnismässiger, verfassungswidriger Eingriff in bestehende vertragliche Rechte verbinden würde.»

Damit könnte und müsste das Thema eigentlich erledigt sein, zumal Gutachter den Verfassungsbruch bestätigen. Die Kernpunkte sind die Rückwirkungsregel, der Eingriff in das Eigentumsrecht und in die Wirtschaftsfreiheit.

Der Nationalrat will es – einmal mehr – besser wissen. In seiner Sondersession diese Woche entschied er, auf den Entwurf einzutreten. Es ist wenig überraschend, dass Links-Grün für Eintreten stimmte. Der Block will die Coronakrise offensichtlich dafür nutzen, dem Staat immer mehr Kompetenzen in der privaten Wirtschaft zu geben, in der Hoffnung, dass einiges davon nach Corona hängen bleibt. Erneut konnte er dabei auf willfährige Helfer aus der sogenannten «Mitte» zählen: Mit Stimmen aus der CVP und von den Grünliberalen wurde hauchdünn Eintreten beschlossen.

Nun muss die nationalrätliche Kommission wider Willen auch noch die Detailberatung des Gesetzes führen. Es soll dann in der Wintersession wieder in den Nationalrat kommen. Wohlverstanden, der Ständerat hat sich zum Entwurf noch gar nicht geäussert.

Verwaltung und Parlament investierten und investieren viel Zeit und Energie in die Ausarbeitung und Diskussion eines Gesetzes, das in der Sache unsinnig und willkürlich ist und überdies noch die Verfassung verletzt. Das Hin und Her um dieses Gesetz stellt dem Parlament, das diese Ressourcenverschleuderung angestossen hat, einmal mehr kein gutes Zeugnis aus. Es bleibt zu hoffen, dass Vernunft einkehrt und das Gesetz beerdigt wird. Die Glosse wäre perfekt, wenn das Gesetz auch noch mit einem Referendum bekämpft werden müsste.