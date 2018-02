Zurich Insurance strotzt vor Zuversicht

(AWP) Die Zurich Insurance (ZURN 307.1 1.82%) Group hat im vergangenen Jahr wie erwartet deutlich weniger verdient. Das Ergebnis belastet haben eine Reihe von Naturkatastrophen, allen vor an die Hurrikane «Harvey», «Irma» und «Maria», sowie regulatorische Anpassungen im britischen Geschäft. Unter dem Strich weist die Zurich einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 3 Mrd. $ aus nach 3,21 Mrd. im Vorjahr. Der operative Gewinn (BOP, Business Operating Profit) nahm um 15% auf 3,80 Mrd. ab, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Die Gründe für den Ergebnisrückgang sind bekannt: Im dritten Quartal hatten Hurrikane in den USA und der Karibik auf Stufe BOP Kosten von geschätzten 700 Mio. $ zur Folge. Und bereits im Startquartal musste die Zurich in Grossbritannien wegen der Anpassung der sogenannten Ogden-Rate mehr Geld auf die Seite legen, was den BOP mit 115 Mio. belastet hat. Hinzu kommen noch Kosten für Restrukturierungsmassnahmen in Höhe von 143 Mio.

Ohne diese Sondereffekte weist die Zurich einen um 6% auf 4,76 Mrd. $ angestiegenen bereinigten BOP aus. Die diesem Resultat zugrunde liegende Eigenkapialrendite liegt mit 12,1% (VJ 11,5%) über dem mittelfristig angestrebten Wert von 12%.

Der Gesamtumsatz der Gruppe ging derweil auf knapp 64 Mrd USD zurück nach zuvor 67,3 Mrd. In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) blieben die Prämieneinnahmen konstant auf 33,0 Mrd. Die bezüglich operative Profitabilität wichtigste Kennzahl im P&C-Teil, die Combined Ratio, verschlechterte sich auf 100,9% von zuvor 98,4%. Ein Wert von über 100% zeigt an, dass die Prämien im Berichtsjahr nicht ausgereicht haben, um die Kosten des Bereichs zu decken.

Mehr Dividende und Aktienrückkauf

Das Eigenkapital der Zurich nahm derweil per Ende Jahr auf 33,1 Mrd. $ nach 30,6 Mrd Ende 2016 zu. Dabei liegt die geschätzte Z-ECM-Quote bei hohen 132% und damit über dem Zielbereich von 100% bis 120%. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer um 1 Fr. auf 18 Fr. je Titel erhöhten Dividende kommen. Die Zurich hatte für die Zukunft eine Mindestausschüttung von 17 Fr. in Aussicht gestellt.

Zusätzlich plant Zurich einen Aktienrückkauf in Höhe von etwa 1 Mrd. $, dies in Übereinstimmung mit dem Ansatz der Gruppe, Verwässerung zu vermeiden. So sollen bis zu 1,74 Mio der im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien vernichtet werden, um damit die Verwässerung zu stoppen, die sich in den letzten Jahren durch die definitive Zuteilung von Aktien aus Beteiligungsplänen im Rahmen von langfristigen Vergütungsplänen der Gruppe ergeben hat. Zusätzlich beabsichtigt Zurich, künftig für langfristige Vergütungspläne Aktien am Markt zu kaufen, statt neue Titel auszugeben.

Mit den Kennzahlen hat die Zurich die Analystenschätzungen übertroffen. Der AWP-Konsens für den Reingewinn lag bei 2,64 Mrd. $, für den BOP bei 3,65 Mrd und für die Combined Ratio bei 101%. Das Eigenkapital wurde bei 32,2 Mrd. und die Dividende bei 17,50 Fr. erwartet.

Mit Zielen auf Kurs

«Das Erreichte hat unsere Widerstandskraft gegenüber Herausforderungen gestärkt und gibt uns Zuversicht, unsere Ziele für 2017 bis 2019 zu erreichen», lässt sich CEO Mario Greco zitieren. Zurich habe 2017 auch in grossem Umfang investiert, um die sich ändernden Kundenbedürfnisse besser zu antizipieren, etwa in digitale IT-Lösungen. Leistungsschwache und nicht strategische Geschäftstätigkeiten seien aufgegeben worden, während man gleichzeitig gezielte Akquisitionen in Höhe von insgesamt 2,7 Mrd. $ durchgeführt habe.

Mit Blick nach vorne sieht sich die Zurich auf gutem Weg, die für den Zeitraum 2017 bis 2019 gesetzten Ziele zu erreichen. Der Konzern zielt darauf ab, den Kostenblock ausgehend vom Niveau von 2015 um insgesamt 1,5 Mrd. $ zu reduzieren. Bis Ende 2017 seien 700 Mio der angestrebten Einsparungen erfolgt, heisst es dazu.

Die Mittelzuflüsse von 3,7 Mrd. $ für das Geschäftsjahr entsprechen zudem dem Ziel, im Zeitraum von 2017 bis 2019 mehr als 9,5 Mrd. $ zu erreichen, schreibt die Gruppe weiter.

