Nebag startet positiv

(AWP) Die Beteiligungsgesellschaft Nebag (NBEN 9.45 +0.00%) hat im ersten Quartal 2022 einen Gewinn erzielt. Dieser beläuft sich auf 0,18 Mio. Fr., wie die Gruppe am Freitag auf Basis erster Angaben mitteilte. Gegenüber den 6,8 Mio. Fr. Gewinn im Vorjahr ist dies ein deutlicher Rückgang.

In einem heraufordernden Marktumfeld sei der Auftakt ins Jahr 2022 bislang positiv verlaufen, heisst es weiter. Der innere Wert (NAV) zog per Ende März leicht auf 9,68 Fr. je Titel an, nachdem er Ende Dezember noch bei 9,66 Fr. gelegen hatte. Das entspricht einer Performance von 0,2%.

Die Nebag wird am kommenden Freitag (08.04.) noch den Geschäftsbericht fürs vergangene Jahr publizieren. Wie bereits im Januar angekündigt, rechnet die Gruppe für 2021 mit einem Gewinn von 6,71 Mio. Fr. Derweil ist die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 50 Rappen je Namenaktie geplant. Über diese und andere Punkte wird die Generalversammlung am 6. Mai befinden.