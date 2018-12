Tiefroter Wochenauftakt an der Schweizer Börse

(AWP/GAH) Am Schweizer Aktienmarkt standen die Zeichen am Montag erneut auf Rot. Das Gros der Titel schloss deutlichen Verlusten und setzte damit die Entwicklung der Vorwoche fort. Der SMI (SMI 8551.02 -2.17%) verlor mehr als 2%. Der Euro wertete sich deutlich ab. 1 € kostete am Montagabend noch 1.1245 Fr.

Wallstreet eröffnete ebenfalls markant im Minus. Der Dow Jones verlor 1,8%. Der breiter gefasster S&P 500 notierte ebenfalls 1,8% tiefer. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,8% nach.

Letztlich misstrauten die Anleger Börsianern zufolge den Bemühungen der US-Regierung, für Entspannung im Handelskonflikt zu sorgen, hiess es aus Händlerkreisen. Die Investoren vermissten konkretere Hinweise darauf, wie die drohenden Zollerhöhungen vermieden werden sollen. In Grossbritannien lastete zudem das Hickhack um die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus auf dem Pfund.

Zykliker unter Druck

Zu den Verlierern am Schweizer Aktienmarkt gehörten Givaudan (GIVN 2362 -2.64%). Für die Papiere des Aromen- und Riechstoffherstellers hat JPMorgan das Rating von «Overweight» auf «Neutral» gesenkt.

Deutliche Einbussen verzeichneten ausserdem verschiedene Zykliker wie Adecco (ADEN 45.06 -3.24%), LafargeHolcim (LHN 40.78 -3.27%) oder Sika (SIKA 119.7 -3.08%) sowie die Luxusgütertitel Swatch Group (UHR 281.4 -3.33%) und Richemont (CFR 62.12 -2.97%), für die China ein Schlüsselmarkt ist und die von einem eskalierenden Handelsstreit besonders tangiert wären.

Einen Verlust gab es auch für UBS (UBSG 12.165 -3.14%) und Credit Suisse (CSGN 10.815 -2.52%). Die zweitgrösste Schweizer Bank wird diese Woche ihren mit Spannung erwarteten Investorentag durchführen.

Auch die defensiven Titel Nestlé (NESN 83.08 -2.03%) und Roche (ROG 247.25 -1.38%) konnten sich dem Abwärtstrend nicht entziehen. Roche verliert ihren Pharmachef Daniel O’Day, wie sie bekannt gegeben hat. Er wird durch William Anderson abgelöst.

Zu dem dritten Schwergewicht, Novartis (NOVN 84.92 -2.39%), gab es am Wochenende Neuigkeiten aus dem Forschungsbereich. So hatte das Unternehmen neue Daten zur Wirksamkeit seines Brustkrebsmedikaments Kisqali vorgelegt. Von Analystenseite her hatte Barclays (BARC 153.98 -0.44%) bereits am Freitag das Rating von «Equal Weight» auf «Underweight» gesenkt.

AMS erneut Schlusslicht

Im SMIM (SMIM 2151.955 -2.02%) gehörten die Aktien des Apple-Zulieferers AMS (AMS 21.14 -7.44%) wie oft dieses Jahr zu den Schlusslichtern. Auch GAM (GAM 4.472 -7.6%), Vifor Pharma (VIFN 119.6 -3.35%) und Clariant (CLN 18.43 -2.95%) gaben markant nach.

Im breiten Markt verloren Meyer Burger (MBTN 0.531 -17.93%) am stärksten. Der Solarzulieferer wurde von den Analysten der Credit Suisse auf «Underperform» heruntergestuft, gleichzeitig wurde das Kursziel gekürzt.

Der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 120 -4.15%) gab zum Wochenstart eine Gewinnwarnung heraus. Die Aktien verloren erneut deutlich, nachdem sie seit Jahresbeginn bereit die Hälfte an Wert eingebüsst haben. Begründet wird die Anpassung des Ausblicks unter anderem mit sinkenden Milchfett- und Butterpreisen.

Basilea (BSLN 46.26 0.7%) zogen zwischenzeitlich gegen den Trend an. Das Unternehmen erhält Meilensteinzahlungen in der Höhe von 10 Mio. Fr. für das Medikament Cresemba von Astellas Pharma.