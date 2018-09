Nestlé an Milliardenkauf von GSK-Geschäft interessiert

(Reuters) Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK 1489.2 0.05%) (GSK) stösst beim Verkauf seiner indischen Malzgetränke-Sparte bei einer ganzen Reihe von Konzernen auf grosses Interesse. Vier mit dem Vorgang vertraute Insider sagten gegenüber Reuters, Nestlé (NESN 80.14 -0.05%), Unilever und Coca-Cola (KO 45.93 -0.84%) zählten zu den Interessenten. Die Horlicks-Sparte – es handelt sich um ein sehr populäres cremiges Malzgetränk in Indien, das mit Milch (Milch 16.303 -0.04%) zubereitet wird – wird mit über 4 Mrd. $ bewertet. Die drei Grosskonzerne gelten als Spitzenkandidaten. Wer sonst noch für die Sparte bietet, sei nicht bekannt.

GSK, Nestle und Unilever wollten sich zu dem Vorgang nicht äussern. Vertreter von Coca-Cola waren zunächst nicht erreichbar. Das Getränk wurde von zwei Briten – James und William Horlick – 1873 in Chicago entwickelt. Indische Soldaten, die im ersten Weltkrieg für die britische Armee kämpften, brachten das Getränk nach Indien. In Grossbritannien, aber auch in Deutschland, wird Horlicks als Abendgetränk für einen gesunden Schlaf vermarktet.

GSK hält 72,5% an der Horlick-Sparte GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. Die Briten waren im März aus einem Joint Venture mit Novartis (NOVN 81.36 -0.12%) ausgestiegen.