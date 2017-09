Nestlé-CEO muss Farbe bekennen

Noch zwei Wochen, dann ist es so weit. Am 26. September findet in London der Investorentag von Nestlé statt. Für Analysten, die den weltweit grössten Nahrungsmittelkonzern abdecken, ist das der wichtigste Termin des Jahres. Sie kommen auf Tuchfühlung mit dem Hersteller von Nespresso, San Pellegrino und Felix. Fern von Jahres- und Quartalsberichten kann das Unternehmen die Agenda bestimmen und die Schwerpunkte definieren.

Dieses Jahr sind die Erwartungen besonders hoch. Als Nestlé-Chef tritt Mark Schneider zum ersten Mal in diesem ungezwungenen Rahmen auf. Er muss darlegen, wie er das Wachstum beschleunigen will. Das Umfeld könnte kaum anspruchsvoller sein. Kleine, lokale Hersteller jagen den Multis Marktanteile ab, Aktivisten üben Druck aufs Management aus, und der wichtigste Vertriebskanal – der Einzelhandel – befindet sich mitten in einem tiefen Umbruch.