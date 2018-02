Nestlé droht Boykott

(AWP/GAH) Coop und andere Anbieter fühlen sich von Nestlé (NESN 74.96 -1.03%) benachteiligt: Die Produktepreise, die der Nahrungsmittelhersteller verlange, seien höher als bei anderen Einkaufskooperationen. Darum will die europäische Händlerallianz Agecore mit einem Bestellstopp für Nestlé-Produkte bessere Konditionen erzwingen, berichtet die «Handelszeitung». Zum Einkaufsbündnis zählen neben dem Schweizer Detailhändler auch Edeka aus Deutschland und Intermarché aus Frankreich.

Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns gaben am Montagmorgen erneut nach. Bereits Ende vergangener Woche sind sie unter Druck gestanden. Mehrere Banken hatten nach den enttäuschenden Jahrezahlen für 2017 das Kursziel gesenkt.

Bestellstopp für 150 Artikel

«Wir haben einen Bestellstopp auf über 150 Artikel veranlasst», lässt sich Coop-Sprecher Urs Meier von der «Handelszeitung» zitieren. Der Bestellstopp gelte seit dieser Woche für alle gekühlten Thomy-Salatsaucen. Am Montag sollen Cailler Perles, Nescafé Azera und Buitoni La Fina folgen. Coop verlange von Nestlé «faire Einkaufspreise zu partnerschaftlichen Konditionen».

Zudem haben in Deutschland einem Artikel der «Lebensmittel-Zeitung» hat in Deutschland ausserdem Edeka seinen 4000 selbstständigen Einzelhändlern bereits eine fünfseitige Liste mit 163 Nestlé-Produkten geschickt, die nach und nach aus dem Sortiment genommen werden sollen. Angeblich macht Nestlé gut 2 Mrd. Fr. Umsatz mit dieser Allianz (ALV 190.3 -0.16%), was gut 2% des Konzernumsatzes bzw. rund 10% des Umsatzes in Europa entsprechen würde.

Druck auf Einkaufspreise nicht ungewöhnlich

Detailhändler versuchen regelmässig, Druck auf die Einkaufspreise zu machen. Meistens geht es in den Konflikten um Lieferkonditionen und Preise. Dass es aber zum Produkteboykott kommt und alles an die Öffentlichkeit gelangt, ist laut Patrik Schwendimann, Aktienanalyst von ZKB, eher aussergewöhnlich. Der Versuch Nestlés die Marge zu steigern, könnte sich in diesem Fall rächen.

ZKB rechnet damit, dass sich Nestlé mit dem Einkaufsbündnis zu «für beide Seiten akzeptablen Konditionen» einigen kann. Die Eskalation sei aber nicht förderlich, denn gerade das Geschäft in Europa habe sich im vergangenen Berichtsjahr gut entwickelt. Das organische Umsatzwachstum war mit 2,5% vergleichsweise hoch.

Weder Nestlé noch Edeka wollten den Bericht kommentieren. Die Migros plant laut Pressesprecher Luzi Weber keine Auslistung. Der zweite grosse Detailhändler äussere sich zudem grundsätzlich nicht zur Preis- und Sortimentspolitik der Mitbewerber.

