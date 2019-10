Nestlé kauft weitere Aktien zurück

(AWP/GAH) Nestlé (NESN 106.06 0.11%) ist in den ersten neun Monaten 2019 im Rahmen der Erwartungen gewachsen und hält für das Gesamtjahr an seinen bisherigen Prognosen fest. Ausserdem sollen in den nächsten Jahren weitere Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Der Westschweizer Konzern hat vor allem von einer «anhaltenden Dynamik» in seinem grössten Markt USA und einem «sehr starken Wachstum» für seine Haustierfutter-Marke Purina weltweit profitiert. Das organische Wachstum lag in der Berichtsperiode bei 3,7%, wie der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum im dritten Quartal allein war mit 3,7% etwas tiefer als im zweiten Jahresviertel (+3,9%).

Starkes Mengenwachstum

Die 3,7% der Neunmonatsperiode setzten sich zusammen aus einem Mengenwachstum (RIG) von 3% und Preissteigerungen von 0,7%. Der Gesamtumsatz stieg derweil um 2,9% auf 68,4 Mrd. Fr. Netto-Zukäufe wirkten sich hier mit 0,7 Prozent positiv aus, die Wechselkurse mit 1,5% negativ.

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Schätzungen der Analysten in etwa erfüllt. Der AWP-Konsens lag für das organische Wachstum bei +3,7% (RIG +2,8%) und für den Umsatz bei 68,7 Mrd. Fr.

Nestlé will 20 Mrd. Fr ausschütten – vor allem durch Aktienrückkäufe Nestlé will die Aktionäre an der starken Cash-Generierung teilhaben lassen. Im Zeitraum von 2020 bis 2022 sollen bis zu 20 Mrd. Fr. an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig solle die langfristige und nachhaltige Dividendenpolitik beibehalten werden.



Die Ausschüttung soll voraussichtlich und primär über ein im Januar 2020 startendes Aktienrückkaufprogramms erfolgen, wie es heisst. Der Verwaltungsrat könne zudem im Zeitraum bis 2022 jeweils erwägen, einen Teil des Gesamtbetrags als eine oder mehrere Sonderdividenden auszuschütten. Das Volumen der monatlichen Aktienrückkäufe und die Höhe der möglichen Sonderdividendenzahlungen werde von den Marktbedingungen abhängen.



Mit Blick auf Zukäufe heisst es, dass weiterhin Investitionen in das Kerngeschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und gesundheitsunterstützenden Produkten favorisiert werden. Sollten in diesem Zeitraum grössere Akquisitionen stattfinden, werde der Betrag der Ausschüttung entsprechend angepasst.

«Wir sind mit unserem Neunmonatsergebnis zufrieden und haben weitere Fortschritte auf dem Weg zu unseren Finanzzielen für 2020 erzielt», wird CEO Mark Schneider in der Mitteilung zitiert. Die Transformation des Portfolios sei «vollständig» auf Kurs.

Für das Gesamtjahr 2019 bestätigt Nestlé den Ausblick und erwartet ein organisches Umsatzwachstum um die 3,5% und eine zugrunde liegende operative Ergebnismarge von 17,5% oder höher.

Wassergeschäft wird restrukturiert

Enttäuscht hat erneut das Wassergeschäft. Die verkauften Volumen der Division Nestlé Waters gingen 2,5% zurück. Nur dank Preissteigerungen resultierte organisch dennoch ein leichtes Plus. Bereits in den vergangenen Quartalen hatte sich das definierte Wachstumssegment zu einem Problemfeld entwickelt. Einige Analysten forderten gar den Verkauf.

Jetzt reagiert Nestlé: Der Konzern bildet eine neue Geschäftseinheit die in die drei geographischen Zonen integriert werden soll. Davon erhofft er sich «besser auf sich rasch ändernde Verbraucherpräferenzen einzugehen, das profitable Wachstum zu beschleunigen und Synergien zu schaffen».

Die komplette Historie zu Nestlé finden Sie hier.