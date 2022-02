Nestlé gibt dem Portfolio den Feinschliff

Nestlé übernimmt die Mehrheit am US-Proteinspezialisten Orgain und verfolgt damit die eingeschlagene Strategie konsequent weiter. Orgain (Umsatz ca. 400 Mio. $) passt vom Profil her – wachstumsstarke Marke in einer interessanten Nische – ideal zur Sparte Health Science (NHS).

Der Nahrungsmittelmulti wird dadurch zum Marktführer im Bereich pflanzenbasierte Nahrungsmittel in den USA. Orgain stellt Shakes, Pulver und Snacks aus pflanzlichen Proteinpulvern her und verkauft sie über prominente Kanäle wie Walmart. Der Anteil von NHS am Gesamtumsatz dürfte gemäss Schätzungen bald 10% erreichen.