Nestlé gibt sich eine Frauenquote

(Reuters/RB) Nestlé will mehr Frauen in Managementpositionen heben. Dafür setzt sich der Nahrungsmittelkonzern erstmals eine konkrete Quote. Bis 2022 sollen dreissig Prozent der obersten zweihundert Führungskräfte weiblich sein. Zurzeit sind es rund zwanzig Prozent, teilte das Unternehmen mit.

2013 hat Nestlé (NESN 91.6 0.11%) die Uno-Prinzipien unterschrieben, die das Unternehmen zur Förderung eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses und der Frauenförderung verpflichten.

«Wir hatten bisher kein konkretes Ziel, haben aber die Zahl der Frauen in Führungspositionen Jahr für Jahr gesteigert», erklärt eine Nestlé-Sprecherin auf Anfrage der «Finanz und Wirtschaft».

Über alle Führungspositionen gesehen, also auch das untere Kader, beträgt der Frauenanteil heute 43%. «Nun legen wir einen besonderen Fokus auf die obersten zweihundert Positionen und setzen uns erstmals ein öffentliches Ziel in diesem Bereich.»

Frau zog den Kürzeren im Rennen um CEO-Posten

Das betrifft den Verwaltungsrat (VR) sowie darunter angesiedelte strategische Führungspositionen. Im zwölfköpfigen VR des Schweizer Konzerns befindet sich derzeit nur eine Frau: Béatrice Guillaume-Grabisch, welche das Personalressort leitet. Die ehemalige Asienleiterin und frühere Finanzchefin Wan Ling Martello hat den Nahrungsmittelkonzern zum Jahresende verlassen. Sie galt als Anwärterin auf den Posten des Konzernchefs. Dieser ging jedoch 2017 an den ehemaligen Fresenius-Chef Mark Schneider.

Der Zeitpunkt für die öffentliche Propagierung des Ziels ist nicht zufällig gewählt. «Wir fanden, es passe perfekt zum bevorstehenden Frauentag, der 2019 speziell Bemühungen zur Gleichberechtigung der Geschlechter hervorhebt», erklärt die Nestlé-Sprecherin. Der Frauentag wird jeweils am 8. März begangen.

Das Thema sorgt in Europa wiederholt für Schlagzeilen. In der Schweiz arbeitet das Parlament an einem Gesetz für eine Frauenquote für die Geschäftsleitung grosser Firmen.