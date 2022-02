Nestlé holt Apple-CFO in den Verwaltungsrat

(Reuters) Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé (NESN 117.66 +0.31%) nominiert den aktuellen Finanzchef von Apple (AAPL 172.55 -0.14%) zur Wahl in seinen Verwaltungsrat. Der Italiener Luca Maestri, der seit 2014 für die Finanzen des iPhone-Herstellers verantwortlich ist, soll nach der Generalversammlung am 7. April in das Gremium einziehen, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte.

Zudem wird Chris Leong, Marketing-Chef beim französischen Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric (SU 145.74 -0.72%), zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Nestlé zufolge zieht sich Ann M. Veneman aus dem Gremium zurück. Verwaltungsratsmitglied Kasper Rorsted habe ausserdem beschlossen, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Mit den vorgeschlagenen Kandidaten werde der Nestlé-Verwaltungsrat nun aus 14 Mitgliedern bestehen.

