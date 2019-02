Nestlé hält an Süsswaren-Portfolio fest

(AWP/GAH) Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé (NESN 90.36 0.96%) will nach dem Verkauf seines Süssigkeitengeschäfts in den USA in dem Bereich erst mal keine weiteren Zu- oder Verkäufe in Angriff nehmen. «Jetzt sind wir sehr gut positioniert mit dem Portfolio das wir besitzen, um das Wachstum voranzutreiben», sagte Nestlé-Süssigkeitenchef Alexander von Maillot am Dienstag in einer Telefonkonferenz.

Nestlé hat sein US-Süssigkeitengeschäft für 2,8 Mrd. $ vor einem Jahr an den Nutella-Hersteller Ferrero verkauft. Dank der Transaktion stieg das organische Wachstum der Produktekategorie von 0,3% im Jahr 2017 auf 2,7% im vergangenen Geschäftsjahr. Insgesamt ist der Konzern 2018 aus eigener Kraft 3% gewachsen.

Am internationalen Süsswarengeschäft, das knapp ein Zehntel zum Konzernumsatz beiträgt, hat Nestlé festgehalten. Dies obwohl die Produktekategorie nicht zu den von CEO Mark Schneider definierten Wachstumsbereichen gehört. Insbesondere die Schokoriegel-Marke KitKat will das Unternehmen ausbauen. Mit ihr erwirtschaftete der Konzern «deutlich mehr» als 1 Mrd. Fr.

KitKat sei im vergangenen Jahr – um Sondereffekte bereinigt – 9% gewachsen und damit deutlich schneller als der Gesamtmarkt (3%). «Wir sind überzeugt, dass wir das fortsetzen können», sagte von Maillot. Dabei helfen sollen unter anderem neue Geschmacksrichtungen des Riegels – wie eine Version mit Schokolade aus Grünem Tee, die nun in Europa auf den Markt kommt.

