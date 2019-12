Nestlé lagert Herta aus

Nestlé findet eine halbe Lösung für Herta. Mit dem Verkauf des Mehrheitsanteils an den spanischen Spezialisten und die Überführung des Rests in ein Joint Venture dürfte der Nahrungsmittelkonzern einen Kompromiss eingegangen sein – und Beobachter enttäuschen. Gut möglich, dass die Preisvorstellungen für die deutsche Wurstmarke auf dem Markt nicht erfüllt werden konnten. Denn das Geschäftsumfeld im Aufschnitts- und Fleischwarenbereich ist hart: kaum Wachstum und tiefe Margen. Darauf deutet auch hin, dass in den vergangenen Monaten, in denen CEO Mark Schneider Herta einer strategischen Prüfung unterzog, kaum mehr Namen von Käufern herumgereicht worden sind. Dass ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem Spezialisten für Nestlé funktionieren kann, zeigt aber dasjenige im Glacegeschäft: Im Joint Venture Froneri gedeiht es dank der Fokussierung auf starke Marken deutlich besser als noch innerhalb des Konzerns.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.