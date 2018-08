Nestlé liegt an der Spitze der Dividendenzahler

Ein anhaltender Landregen war in den letzten Wochen selten, entsprechend trocken waren europaweit die Böden. Gegenteiliges erlebten die Aktionäre, denn die Dividenden sprudelten im zweiten Quartal weltweit wie nie zuvor. Kräftige Gewinnsteigerungen erlaubten es den Unternehmen, Rekordsummen auszuschütten. Die weltweiten Dividenden stiegen im zweiten Quartal 12,9% auf 497,4 Mrd. $, wie der Vermögensverwalter Janus Henderson im jüngsten Dividendenreport gerechnet hat.

Die Ausschüttungen stiegen in allen Regionen der Welt, ausgenommen im Vereinigten Königreich. In zwölf Ländern purzelten die alten Rekordmarken, darunter in Frankreich, Japan und in den USA. Auch in der Schweiz liegt die Dividendensumme auf dem höchsten Stand. Noch, gilt es anzufügen, denn für Frühjahr 2019 werden noch höhere Zahlungen erwartet, auch vom bisherigen Spitzenreiter Nestlé.