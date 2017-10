Nestlé muss die Trendwende bestätigen

Mark Schneider kann noch nicht zufrieden sein. Zwar konnte der CEO von Nestlé, der seit Jahresbeginn im Amt ist, die Investorengemeinde von seinen strategischen Plänen überzeugen.

Operativ läuft aber wenig rund. Mit 2,3% im ersten Quartal ist der Umsatz organisch so langsam gewachsen wie kaum je zuvor. Im zweiten Quartal stieg die Rate marginal auf 2,4%. Die Ambitionen von Nestlé sind grösser.

Am Donnerstag steht die Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal an. Alles andere als eine Beschleunigung wäre eine Enttäuschung. Marktteilnehmer rechnen mit einem Plus von 2,9%.