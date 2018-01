Nestlé nominiert drei Neue für den VR

(AWP) Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé (NESN 82.24 -0.36%) nominiert drei Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung vom 12. April 2018. Es handelt sich um den Spanier Pablo Isla, CEO von Inditex (ITX 28.58 0.88%), den Dänen Kasper Rorsted, CEO von Adidas (ADS 176.7 3.33%) sowie um die US-Amerikanerin Kimberly Ross, ehemals Chief Financial Officer (CFO) von Baker Hughes, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilt.

Pablo Isla, CEO von Inditex (links) und Kasper Rorsted, CEO von Adidas Bild: Bloomberg

Auf die Generalversammlung hin werden die drei derzeitigen Mitglieder Andreas Koopmann, Steven Hoch und Naïna Lal Kidwai zurücktreten, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat schlage zudem den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl in Einzelabstimmungen vor.

Mit den vorgeschlagenen Kandidaten werde der Nestlé-Verwaltungsrat 14 Mitglieder umfassen, wovon 12 unabhängig seien, so die Mitteilung. Die vorgeschlagenen Kandidaten eingeschlossen, habe Nestlé in den letzten drei Jahren sieben neue Mitglieder in den Verwaltungsrat aufgenommen. Dies «erweitere die Vielfalt und Erfahrung» des Gremiums und bringe neue Ansichten in den unterschiedlichen für Nestlé relevanten Bereichen ein.