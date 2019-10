Nestlé prüft Optionen für zwei chinesische Marken

(AWP) Nestlé (NESN 106.12 1.32%) prüft Optionen für die chinesischen Marken Hsu Fu Chi und Yinlu. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf Kreise. Dabei sei auch ein Verkauf der Einheiten nicht ausgeschlossen.

Der Wert der Mehrheitsbeteiligungen wird dem Bericht zufolge auf mehr als 1 Mrd. $ veranschlagt. Es seien aber noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden, hiess es weiter.

Nestlé hatte die Firmen 2011 erworben und hatte in letzter Zeit mit geringen Wachstumsraten in diesem Markt zu kämpfen. Yinlu stellt etwa trinkfertige Erdnussmilch und konsumfertigem Reisporridge in Konserven her, Hsu Fu Chi ist ein Süsswarenproduzent.

