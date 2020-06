Nestlé prüft Verkauf von Wassergeschäft in Nordamerika

Nestlé-CEO Mark Schneider ist wohl der Geduldsfaden gerissen: Das regionale Wassergeschäft in Nordamerika steht nun doch zur Debatte - auffallend ausdrücklich wird in der Mitteilung vom Donnerstagabend gar der Verkauf nicht ausgeschlossen. Der Entscheid macht durchaus Sinn. Die Wassersparte sollte als definierter Wachstumsbereich eigentlich zur Beschleunigung des Wachstums beitragen. Der Markt wächst rapide. Stattdessen hinkt Nestlé Waters bereits seit Jahren hinter dem Gesamtergebnis des Konzerns her. Das strukturelle Problem liegt im geographischen Übergewicht Nordamerikas: Knapp 60% des Umsatzes mit Wasser erzielte das Unternehmen in den USA, wo der Markt stagniert. Der Grossteil davon entfällt auf regionale Marken. Demgegenüber ist Nestlé mit Premium- und Markenwasser wie San Pellegrino bestens aufgestellt - und global erfolgreich. Einzig der Zeitpunkt des Entscheids überrascht. Erst seit Anfang 2020 wird das Wassergeschäft nicht mehr global von der Zentrale in Vevey aus, sondern regional geführt. Ein so schnelles Umschwenken wurde von Beobachtern nicht erwartet. Den Aktien wird das einen Impuls geben.

