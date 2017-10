Nestlé schliesst Partnerschaft im Healthcare-Bereich ab

(AWP) Das Protein-Engineering-Unternehmen Codexis und Nestlé (NESN 84.3 0.84%) Health Science haben eine Partnerschaft im Healthcare-Bereich vereinbart. Die Zusammenarbeit betreffe die Protein-Engineering-Plattform CodeEvolver, teilt die an der US-Börse Nasdaq kotierte Codexis am Donnerstag mit.

Das Joint Venture beinhalte zudem eine Option für die globale Entwicklung für das von Codexis entwickelte biotherapeutische Produkt CDX-6114 zur Behandlung von Phenylketonurie (PKU). Codexis erhalte dafür eine Vorauszahlung in Höhe von 14 Mio. $. Darüber hinaus wurden potenzielle Meilensteine je nach Produkterfolg vereinbart, heisst es weiter.

Den Angaben nach handelt es sich bei PKU um eine angeborene Stoffwechselstörung, die aus einer Genmutation resultiert.

Nestlé investiert in russische Babynahrungsfabrik (AWP) Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert 30 Mio. Fr. respektive 1,8 Mrd. Rubel in den Bau einer neuer Fabrik für Babynahrung in Russland. Am Donnerstag wurde der Grundstein für das Bauprojekt gelegt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die Fabrik wird Teil des bestehenden Nestlé-Werks in Vologda, einer Stadt zwischen Moskau und St. Petersburg, sein. Dieses betreibt der Konzern bereits seit 14 Jahren. Mit der Investition in die Produktionsanalge für Babynahrung kann Nestlé nach Angaben seine Position auf dem russischen Markt stärken und den Export in Nachbarländer unterstützen.

