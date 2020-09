Nestlé Schweiz trennt sich von der Stalden-Crème

(AWP/Reuters) Nestlé (NESN 109.9 0.02%) Schweiz verabschiedet sich von der Stalden-Creme. Der Nahrungsmittelkonzern verkauft die Traditions-Marke an den Glarner Nahrungsmittelhersteller Guma.

Der Entscheid stehe in Einklang mit der strategischen Ausrichtung der Nestlé-Gruppe und ziele darauf ab, langfristiges Wachstum und Erfolg der Marke Stalden zu sichern, schrieb der Konzern letzte Woche in einer Mitteilung auf seiner Webseite, über die am Dienstag die Tamedia-Zeitungen berichteten.

Gemäss dem Zeitungsbericht kommt es im Zusammenhang mit dem Verkauf zu einer Kündigung. Der Verkauf soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Pflanzliche Lebensmittel in der Pandemie gefragt

Die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln hat nach Einschätzung von Nestlé während der Coronavirus-Krise angezogen. «Das Interesse an pflanzlichen Alternativen hat aus verschiedenen Gründen zugenommen», sagte Konzernchef Mark Schneider zur Nachrichtenagentur Reuters und verwies auf Probleme in der nordamerikanischen Fleischlieferkette. So waren im Frühjahr in den USA rund 20 Fleischfabriken nach Tausenden von Coronavirus-Fällen geschlossen. «Die Menschen haben auch ein verstärktes Interesse an persönlicher Gesundheit und am Abnehmen, da Covid vor allem Menschen mit bereits bestehenden Gesundheitsproblemen betrifft», sagte Schneider.

Der Umsatz von Nestlé mit pflanzlichen Lebensmitteln stieg in der ersten Hälfte des Jahres 2020 um 40%, nachdem er im vergangenen Jahr 200 Mio. Fr. erreicht hatte. Das war immer noch nur ein Bruchteil des Gesamtumsatzes von 92,6 Mrd. Fr.