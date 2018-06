Nestlé soll Verkauf von Herta erwägen

(AWP/GA) Nestlé (NESN 73.72 -1.29%) plant Agenturmeldungen zufolge den Verkauf des deutschen Fleischwarenkonzerns Herta. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf eine mit der Sache vertrauten Person schreibt, sei der Verkaufsprozess jedoch noch nicht eingeleitet worden und Herta könnte allenfalls auch im Nestlé-Konzern verbleiben. Nestlé nahm zu den Spekulationen gegenüber FuW nicht Stellung. “Kein Kommentar”, hiess es am Konzernsitz in Vevey.

Analysten schätzen den Jahresumsatz der 1902 gegründeten Herta auf rund 1,3 Mrd. Fr. Fast drei Viertel davon macht Herta in Frankreich. Über die Zukunft von Herta wird schon länger spekuliert, geändert hat sich aber nichts. Analysten weisen auf die unterdurchschnittliche finanzielle Leistung Hertas hin. Mit Produkten wie Frankfurter Würsten passe Herta schlecht ins Nestlé-Portfolio, das Gesundheit in den Vordergrund stelle.

CEO Mark Schneider unterzieht Nestlé seit seinem Amtsantritt Anfang 2017 einer Portfolioauffrischung. Der Verkauf von Herta könnte zur zweitgrössten Devestition in seiner Amtszeit werden. Mitte Januar gab Nestlé den Verkauf des Süsswarengeschäfts in den USA an den italienischen Konkurrenten Ferrero für 2,8 Mrd. $ bekannt.

