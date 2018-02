Nestlé sucht im Streit «einvernehmliche Lösung»

(AWP) Nestlé (NESN 75.04 -0.21%) hat sich am Mittwoch erstmals offiziell zum Bestellstopp diverser europäischer Detailhändler für Produkte des Westschweizer Nahrungsmittelkonzerns geäussert. Die europäische Händlerallianz Agecore will bekanntlich mit einem Bestellstopp für Nestlé-Produkte bessere Konditionen erzwingen, wie am vergangenen Wochenende bekannt wurde.

«Wir bedauern, dass unsere Konsumenten zur Zeit Nestlé-Produkte in gewissen Geschäften nicht erhalten können», schreibt Nestle nun in einer kurzen Stellungnahme, die AWP vorliegt. Man verhandle weiter «in gutem Glauben» und hoffe, bald eine «einvernehmliche Lösung für diese äussert bedauerliche Situation» zu finden.

Zur Händlerallianz Agecore gehören neben Coop in der Schweiz auch Edeka (D), Intermarché (F), Colruyt (B), Conad (I) und Eroski (E). Coop hat einen Bestellstopp auf über 150 Artikel veranlasst, wie ein Sprecher am Wochenende der «Handelszeitung» gesagt hatte. Der Bestellstopp gelte etwa für alle gekühlten Thomy-Salatsaucen, Cailler Perles, Nescafé Azera und Buitoni La Fina. Coop verlange von Nestlé «faire Einkaufspreise zu partnerschaftlichen Konditionen», hiess es.

Angeblich mache Nestlé gut 2 Mrd. Fr. Umsatz mit dieser Allianz (ALV 192.34 -0.09%), was gut 2% des Konzernumsatzes bzw. rund 10% des Umsatzes in Europa entsprechen würde, schrieb die ZKB am Montag in einem Kommentar dazu. Dass Detailhändler Druck ausübten, sei dabei nichts neues. Dass dies aber eskaliere mit dem Rauswurf von Produkten und damit auch in die Öffentlichkeit komme, sei dagegen seltener, meinte Analyst Patrick Schwendimann.

Dass die Nahrungsmittelindustrie in der jüngeren Vergangenheit einen stärkeren Margenfokus eingenommen habe, zum Teil zu Lasten von Marketing und Innovationen, könnte sich dabei als Bumerang erweisen, glaubt er. Er geht allerdings davon aus, dass sich Nestlé mit dem Einkaufsbündnis auf für beide Seiten akzeptable Konditionen einigen kann. Trotzdem sei die Eskalation negativ zu werten, da sie in einer Region geschehen sei, die in der jüngeren Vergangenheit und auch 2017 eine gute Figur gemacht habe.