Nestlé kauft US-Shake-Hersteller mehrheitlich

Nestlé verfolgt die eingeschlagene Strategie konsequent weiter. Orgain (Umsatz ca. 400 Mio. $) passt vom Profil her – wachstumsstarke Marke in einer interessanten Nische – ideal zur Sparte Health Science. Nestlé wird dadurch zum US-Marktführer im Bereich pflanzenbasierte Nahrungsmittel. Der Preis ist mit geschätzten knapp 1,5 Mrd. $ zwar stolz, aber von Nestlé locker bezahlbar. Der gefüllten Kasse sei Dank. Wermutstropfen ist, dass die Profitabilität kurzfristig weiter unter Druck kommt. Denn die inflationären Tendenzen dürften die Margen ohnehin bremsen. Orgain wächst zwar rascher als der Gesamtkonzern, befindet sich aber noch in der Entwicklungsphase und ist deshalb weniger profitabel. Langfristig macht es absolut Sinn, das Produktportfolio auf dynamische Bereiche (Nutrition, Kaffee, Tierfutter) auszurichten. Dazu passt auch, dass die schwächelnde Wassermarke Vittel vom deutschen und vom österreichischen Markt verschwindet. Die Aktien dürften auch in einem schwierigeren Börsenumfeld ihre Stärken ausspielen können.