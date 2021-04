Nestlé erweitert Portfolio

Es ist Tatsache: Nestlé erwirbt für 5,75 Mrd. $ die Kernmarken von The Bountiful Company. Bereits Anfang Woche hatte der Nahrungsmittelkonzern entsprechende Verhandlungen mit dem bisherigen Eigner, der Finanzgesellschaft KKR, bestätigt. Das US-Unternehmen stellt Nahrungsergänzungsmittel her und erwirtschaftete 2020 in dem von Nestlé erworbenen Kernbereich einen Umsatz von rund 1,87 Mrd. $.

«Die Übernahme macht Nestlé Health Science zur Branchenführerin in den Einzelhandelsketten, im Fachhandel sowie im Onlinehandel und im Verbraucher-Direktvertrieb in den USA», wird Bereichsleiter Greg Behar in der Mitteilung vom Freitagmorgen zitiert. Von der Transkation ausgenommen sind die Sport- und Aktivnahrungsmarken sowie das Geschäft mit rezeptfreien Mitteln in Kanada, da diese Produkte nicht zur Ergänzung des Portfolios von Nestlé Health Science beitragen würden.